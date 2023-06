Pereira perdió con Monagas y quedó incómodo en Libertadores

Deportivo Pereira visitó a Monagas por la fecha 5 de Copa Libertadores y el conjunto matecaña que dirige Alejandro Restrepo, tenía la obligación de ganarle a los venezolanos luego de su enorme victoria a Boca Juniors. Sin embargo, los colombianos terminaron perdiendo 1-0 y comprometieron su clasificación.

El partido se tornó parejo entre ambos, pero con el paso de los minutos empezaron a tocar las áreas y las llegadas fueron protagonistas, haciendo un partido atractivo, aunque los locales fueron los que más asustaron a los matecañas.



Sin embargo, Pereira tuvo un pequeño desliz antes de los 20 minutos, pues Jimer Fory comtió un penalti al poner su mano y el árbitro Alex Cajas decidió sancionar la falta a favor de Monagas.



Desde el punto penalti el encargado de patear fue Edanyilber Navas, jugador que definió de gran manera frente al arquero Aldair Quintana, quien acertó el lugar, pero el balón iba bien ubicado y no pudo contener el fuerte remate.



Con la necesidad de ir a empatar el juego, Pereira empezó a proponer un poco más, pero no tuvo opciones claras para terminar el primer tiempo con una paridad.



Para el complemento no cambió mucho la dinámica del partido y Pereira empezó a manejar más el balón desde la posesión, intentando salir desde su arco para llegar con peligro. Sin embargo, el matecaña no tuvo suerte.



Pereira empezó a intentar por varios medios, pero no encontró la fórmula para llegar al empate, pues les faltó colectividad para poder tener las mejores opciones.



Por ello, la visita tuvo que recurrir a otro ítem donde son fuertes y fue la pelota quieta. Una buena opción y que pasó cerca sucedió sobre el minuto 58 con un cobro de Johan Bocanegra, quien ingresó y fue quien generó esa primera gran opción para Pereira en el complemento.



Sobre el minuto 64 Monagas volvió a hacer de las suyas y Edgar Carrión fue el encargado de meter miedo a Pereira con un fuerte remate, pero el arquero Aldair Quintana estuvo bien para enviar a tiro de esquina un balón complicado.



Tras esa acción, Monagas se motivó para ampliar su ventaja, pero se encontraron con un buen Aldair Quintana que supo ser determinante en esos momentos del partido para evitar que cayeran más goles en su red.



Pereira se volvió a animar sobre los últimos diez minutos de juego, pero no encontró puntería para llevarse el empate y si bien merecieron al menos el empate como premio, Monagas resistió.



Al final, Pereira intentó, pero no logró encontrar el gol que los dejara con más opciones de clasificar en el grupo F de Copa Libertadores. El matecaña se quedó con siete puntos y en la última fecha enfrentará al complicado Colo Colo en Chile.