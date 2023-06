Nacional perdió con Olimpia por pensar en Alianza: Autuori se destapó

Paulo Autuori analizó la derrota 3-0 de Atlético Nacional en su visita a Olimpia. Con este resultado, los verdolagas no perdieron su invicto sino también el liderato del Grupo H en Copa Libertadores. Estaban tranquilos pues llegaban clasificados a octavos. El técnico confesó que tienen la mente en cuadrangulares de Liga BetPlay.

"Ya hemos jugado así. Tenemos alternativas dependiendo del partido. Queda un partido y pensar en el partido del torneo. No estábamos enchufados y la manera como salieron los tres goles evidencia esto. No hay tiempo para lamentar, tenemos un viaje largo y tenemos un partido fundamental", dijo sobre la línea de tres en el fondo y las novedades en la nómina.



"En Libertadores ya estamos clasificados y todavía hay una fecha por jugar, pero lo importante para nosotros, a partir de ahora, es meternos en el juego por el torneo. No pudimos meternos en este partido como debería y cuando eso pasa se paga este precio", precisó Autuori.



De Olimpia, el técnico brasileño agregó que "Tiene el mérito. Nosotros teníamos todo controlado en el primer tiempo y poca contundencia, pero en media cancha con la posibilidad de tener el balón. A mi no me preocupa porque ya hemos pasado por eso. No hemos competido y este comportamiento hay que corregirlo".



Finalmente, dejó claro que Nacional está pensando en el partido ante Alianza Petrolera, en el que buscarán clasificarse a la final del FPC. "Hay momentos en los que se tiene que priorizar. Antes del partido estabamos clasificados y la pelea por el primer puesto es importante pero tenemos un partido fundamental el lunes (ante Alianza Petrolera por Liga BetPlay), con viaje largo para ir y para volver, y sin tiempo para trabajar. No podía tener a varios jugadores. El tema no fue ese, teníamos la mirada puesta en otro sitio".