Libertadores, Suramericana, Champions y más: partidazos de la semana

Empieza una nueva semana cargada de fútbol. Estos días tendrán un condimento especial, teniendo en cuenta que las grandes compiticiones internacionales están en zona de definición.



Copa Libertadores, Copa Sudamericana, fases previas de Champions League y Europa League serán el plato fuerte. En cuanto al torneo local, se jugarán los últimos partidos de la quinta fecha de Liga y el duelo restante de Copa entre Millonarios y Alianza Petrolera.

Lunes, 16 de agosto



LaLiga



Villarreal vs Granda (Carlos Bacca y Luis Suárez)

1 p.m.



(Johan Mojica y Helibelton Palacios) Elche vs Athletic Club

3 p.m.



Liga BetPlay



Atlético Huila vs Águilas Doradas

5:10 p.m.



Santa Fe vs Equidad

7:30 p.m.





Martes, 17 de agosto



Champions League - fase previa



AS Monaco vs Shakhtar

2 p.m.



(Danilo Arboleda, Frank Castañeda, Hansel Zapata) Sheriff vs Dinamo Zagreb

2 p.m.



Copa Sudamericana - cuartos de final vuelta



(César Haydar) RB Bragantino vs Rosario Central

5:15 p.m.



Copa Libertadores - cuartos de final vuelta



Palmeiras vs Sao Paulo (Luis Manuel Orejuela)

7:30 p.m.





Miércoles, 18 de agosto



Champions League - fase previa



Benfica vs PSV

2 p.m.



Copa Libertadores - cuartos de final vuelta



Flamengo vs Olimpia (Sergio Otálvaro)

5:15 p.m.



(Dylan Borrero) Mineiro vs River Plate (Jorge Carrascal)

7:30 p.m.



Copa BetPlay - tercera ronda vuelta



Millonarios vs Alianza Petrolera

8 p.m.