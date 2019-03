'La de fuentes me pareció una expulsión muy tonta': Suárez

Luego de sumar su segunda derrota consecutiva en Copa Libertadores, Luis Fernando Suárez se refirió a la caída de Junior en el Nuevo Gasómetro y, pese a que se mostró satisfecho con lo hecho por sus jugadores, también fue crítico respecto a la expulsión y a la definición del equipo barranquillero.



“Valoro todo lo que hizo el equipo. No dimos el brazo a torcer, el equipo plantó la cara y lo hizo bien, correctamente. Siento agradecimiento por un grupo que lo entregó todo. Sin embargo, si hay una tuerca que arreglar, considero que uno no puede ser tan tonto”, arrancó diciendo el D.T., quien consideró valioso, pese a la derrota, que el tiburón intentó atacar y llegar al área rival.



Posteriormente, respecto a la definición aseguró: “era complicado anotar, pero cuando se llegó, hay que concretar, se tiene que ser más asertivo. Nosotros estamos pecando por eso, parece que quisiéramos hacer un gol que nos valga cuatro, cinco o seis puntos, en vez de ser más simples y sencillos”.



Respecto a las expulsiones también fue claro: “no he visto la jugada, pero Fuentes es un muchacho joven y esta experiencia le va a servir. Es un joven temperamental y el temperamento se puede guiar. Hoy no supo canalizar eso y aunque tiene el derecho a equivocarse, ojalá no lo vuelva a hacer”.



Por último, comparando lo ocurrido con Fuentes y con Teo, manifestó: “’Teo’ es un delantero que no sabe hacer faltas, básicamente es eso. A él no hay que ponerlo a chocar porque cuando lo intenta o intenta hacer una falta, puede pasarle lo que le pasó, por eso son casos totalmente diferentes. La de hoy me pareció una expulsión muy tonta aunque no he visto la repetición”.



Y sobre el mismo tema concluyó: “sí creo que hay que evaluar algo con el equipo, porque no sólo se ha presentado esto con San Lorenzo y con Palmeiras, en Liga también nos pasó”.