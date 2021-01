Pronóstico reservado: Palmeiras vs Santos, gran final de Libertadores

Pelé quiere estar en el estadio y Neymar no se la perderá, sin duda, este sábado se paraliza el continente con una nueva final de Copa Libertadores: en el mítico estadio Maracaná, Palmeiras enfrentará a Santos.



El duelo de brasileños tiene pronóstico reservado, ambos equipos llegaron a esta instancia final con méritos, luego de eliminar a River Plate y Boca Juniors en las semifinales. Ahora, en Río de Janeiro, el verdao y el peixe se medirán en un partido a muerte por el gloria continental.

Con una temperatura que en los últimos días sobrepasa los 40 grados, en la enorme ciudad costera de Brasil, Palmeiras y Santos protagonizarán el duelo más esperado de un complicado e interrumpido 2020.



Por un lado, Santos, el equipo de '0 Rei', saldrá en búsqueda de su cuarta Copa Libertadores, su entrenador, Alexi Stival 'Cuca', aseguró no tener miedo del rival, pues considera que el camino no ha sido fácil, por lo que su equipo, que eliminó a dos candidatos como Gremio y Boca Juniors, está preparado para jugar la gran final.



"La palabra miedo no existe. De pronto tenemos que ser cuidadosos, pero la propia competición nos enseñó a estar preparados. Fueron rivales muy difíciles y los peores resultados fueron empates con Gremio y con Boca. Los jugadores ganaron una confianza grande que nos permitió llegar hasta aquí", dijo el experimentado DT que supo ganar este certamen continental con Atlético Mineiro en el 2013.



En Palmeiras, Abel Ferreira, no cree en favoritismos, pese a que es el mejor equipo de la competencia del 2020, está convencido que será un partido en igualdad de condiciones, sin embargo, confía en que sus dirigidos darán el golpe de autoridad para consagrarse con su segundo trofeo de Libertadores de la historia.



"Los que juegan son los jugadores y serán once contra once. Entonces estaremos en igualdad de condiciones. Mañana, más que nunca, tendremos que ser fieles a nuestra identidad, fieles a nuestra forma de atacar, fieles a nuestra forma de defender. Espero que podamos seguir el plan del juego y ser el vencedor. Nuestro objetivo, más allá de llegar a la final es ganarla". dijo el estratega que busca su primer título internacional.



Con la novedad de tener un Maracaná sin público, Palmeiras y Santos se miden por la gloria de la Copa Libertadores. Los equipos llegan con una cifra de 95 duelos entre ambos, con un saldo de 29 victorias para el verdao, 34 empates, y 32 triunfos para el peixe. En los últimos 5 enfrentamientos, Palmeiras se impuso en dos ocasiones (4-0 y 2-1), hubo 2 empates (0-0 y 2-2), y apenas una victoria de Santos (2-0).



Alineaciones probables



Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan, Matías Viña; Gabriel Menino, Zé Rafael, Danilo, Raphael Veiga; Luiz Adriano, Rony.



DT: Abel Ferreira.



Santos: John; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Felipe Jonatan; Lucas Braga, Alison, Diego Pituca, Marinho; Soteldo, Kaio Jorge.



DT: Alexi Stival "Cuca".



Palmeiras vs Santos



Día: sábado 30 de enero.

Hora: 3:00 p.m., hora de Colombia

TV: ESPN.