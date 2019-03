Palmeiras, con toda la artillería para debut en Copa contra Junior

El Palmeiras realizó este lunes el último entrenamiento, con Moisés y Gustavo Scarpa ya recuperados de sus molestias, antes de viajar a Colombia para su estreno en la Copa Libertadores frente al Junior de Barranquilla.

El plantel dirigido por el entrenador Luiz Felipe Scolari se ejercitó en Sao Paulo en una sesión en la que se reincorporaron los dos centrocampistas brasileños, lo que aumenta las posibilidades de que ambos viajen con el equipo para el encuentro del miércoles.



Scarpa superó un esguince en el tobillo izquierdo que le mantuvo de baja desde el 11 de febrero, mientras que Moisés se reincorporó tras las molestias que venía arrastrando en la pierna derecha desde finales del mes pasado.



Con su regreso, la única baja por lesión para el entrenador debe ser la del central Luan, quien sufre un estiramiento en el muslo por el que aún recibe tratamiento.



El resto del elenco está disposición de Scolari, que el año pasado, además de ganar la Liga brasileña, llevó al equipo verde hasta las semifinales de la Libertadores, ronda en la que fue eliminado por Boca Juniors. No obstante, todo indica que ni Scarpa ni Moisés formarán parte del once que saldrá de inicio sobre el césped del estadio Metropolitano de Barranquilla.



El exseleccionador de Brasil podría apostar por una alineación compuesta por Weverton en la portería; Mayke, Edu Dracena (o Antonio Carlos), Gustavo Gómez y Diogo Barbosa en defensa; Felipe Melo, Bruno Henrique y Ricardo Goulart en el centro del campo; y Dudu, Felipe Pires y Deyverson, en el ataque.



Deyverson, que por escupir a un rival está sancionado en el Campeonato Paulista, el torneo regional más importante de Brasil, sí está disponible para jugar la Libertadores y puede que ocupe la plaza de delantero centro que se disputa con el colombiano Miguel Borja.



Además del Junior colombiano, el Palmeiras comparte el grupo F con el San Lorenzo argentino y el Melgar peruano.