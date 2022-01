Colega para Atuesta: Palmeiras fichó al ‘Príncipe del Rap brasileño’

Hay formas creativas de presentar un refuerzo, pero lo que hizo Palmeiras se salió de todo molde...



El campeón de las últimas dos ediciones de la Copa Libertadores anunció este viernes el fichaje del versátil Jailson Siqueira, quien juega como defensor o centrocampista y a finales de 2021 dejó las fila del Dalian Pro chino.

Con un vídeo inspirado en la serie 'El Príncipe del Rap', protagonizada por el actor estadounidense Will Smith, quien tiene un parecido con Jailson, Palmeiras le dio la bienvenida al nuevo refuerzo. El jugador, de 26 años, se sometió este viernes a exámenes médicos y firmó contrato hasta el fin de año con el equipo que dirige el entrenador portugués Abel Ferreira.



Sao Paulo, el Porto de Matheus Uribe y Luis Díaz y el Galatasaray de Turquía también pretendían la incorporación de Jailson, campeón de la Copa Libertadores de 2017 con Gremio, y quien después pasó a jugar en el Fenerbahce.



El jugador pasó prácticamente inactivo la temporada 2021 por no conseguir retornar a China de sus vacaciones. Esto por las restricciones sanitarias impuestas a viajeros desde Brasil durante los picos de la pandemia.



"Durante el tiempo en que no estaba jugando busqué mantenerme en forma y estoy bien físicamente. Es muy bueno llegar a un club gigante, con una estructura maravillosa y con grandes jugadores. Estoy ansioso para ayudar, conocer mejor a los compañeros y estar a disposición del profesor Abel", declaró Jailson en el vídeo.



A continuación la divertida publicación: