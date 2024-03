Prográmese: vea calendario oficial de Millonarios en Copa Libertadores

Millonarios ya conoció su suerte en la Copa Libertadores 2024, su prioridad absoluta en la temporada 2024.

Tras el sorteo oficial, el azul quedó en el grupo E con Flamengo, Bolívar y Palestino, rivales retadores no solo por rendimiento sino por poderío económico y hasta condiciones geográficas.

El técnico Alberto Gamero se ilusiona con "una buena presentación" en el certamen más allá de las dudas que ha tenido en Liga Betplay I 2024, en la que está en el puesto 15 de la tabla.

​¿Cómo y dónde arrancará el camino? Prográmese para todos los partidos de la primera fase, en fecha y hora confirmada por Conmebol.

Vea aquí todos los partidos:



Flamengo vs Millonarios

Fecha: 2 de abril 2024

Estadio: El Campín

Hora colombiana: 5:00 p.m.



Bolívar vs Millonarios

Fecha: 11 de abril de 2024

Estadio: Hernando Siles

Hora colombiana: 5:00 p.m.

​Palestino vs Millonarios

​Fecha: 25 de abril de 2024

Estadio: Por confirmar

Hora: Por confirmar

Millonarios vs Bolívar

​Fecha: 8 de mayo de 2024

Estadio: El Campín

Hora: 9:00 p.m.



Millonarios vs Palestino

Fecha: 14 de mayo de 2024

Estadio: El Campín

Hora colombiana: 9:00 p.m.



Flamengo vs Millonarios

Fecha: 28 de mayo

Estadio: Maracaná

Hora colombiana: 7:00 p.m.

