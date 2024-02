Día, hora, estadio, ¿rival? Prográmese para debut de Nacional en Copa

Atlético Nacional está listo para su gran reto en el inicio de la temporada: avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024.

Y lo que ya tiene confirmado es el itinerario para ese compromiso, tras la comunicación oficial de la Confederación Sudamericana de Fútbol, que le asignó día, hora y escenario para el compromiso de la segunda fase del certamen, previa al gran objetivo.



De esta manera, el equipo verdolaga ya sabe que su estreno será en condición de visitante el día 21 de febrero, a las 7:30 p.m. Lo que no sabe es dónde jugará pues espera rival de la llave entre Aucas de Ecuador y Nacional de Paraguay.



El partido de vuelta sí será de local, lo que constituye una ventaja importante en el camino hacia la fase de grupos.



Prográmese aquí para el debut en el torneo continental, ese que puede aliviar todas las penas:



Aucas/Nacional Vs Atlético Nacional

Fecha: 21 de febrero

Horario: 19:30

Sede: por definir



Atlético Nacional Vs Aucas/Nacional

Fecha: 28 de febrero

Horario: 19:30

Sede: Estadio Atanasio Girardot