Medellín cayó ante Nacional, perdió su invicto y todo terminó en pelea

El rojo antioqueño estaba conquistando un punto valioso en su visita al Club Nacional de Uruguay. Sin embargo, un gol al último minuto, que terminó con polémica y revisión del VAR, terminó entregándole la victoria a los uruguayos. Goles de Pereiro y Noguera por Nacional; Pons descontó en DIM.



Independiente Medellín tuvo dominio y controló varios tramos del partido, pero sufrió para llegar al arco rival. Más allá de un par de intentos con Diber Cambindo en el inicio y del gol de Luciano Pons, en el complemento, no generó mayor riesgo en predios de Sergio Rochet.



El Club Nacional con un juego directo, poco vistoso pero efectivo, consiguió irse en ventaja en el primer tiempo. El gol llegó a través de Gastón Pereiro. Transcurría el minuto 37 y cuando parecía firmarse el 0-0, Pereiro aprovechó un rebote corto que dejó el arquero Luis Erney Vásquez después de un disparo de media distancia y puso el primero del partido.



El panorama para el segundo tiempo no cambió de entrada. DIM seguía siendo el dueño de la pelota pero no conseguía acercarse al arco rival. Los de David González tuvieron grandes dificultades para poner en aprietos a Rochet. Los uruguayos bien ordenados en defensa cerraron espacios y complicaron. Ni el juego colectivo ni las individualidades aparecían en Medellín.



Sobre los 68 minutos de partido, Daniel Torres cometió una falta obligada sobre Federico Martínez y puso contra las cuerdas a su equipo. Tiro libre muy cerca al área que se encargó de ejecutar el mismo atacante. Martínez elevó el balón sobre la barrera y lo estrelló en el ángulo. ¡Milagro en arco del DIM!



Nacional parecía conformarse con el 1-0 mientras en las tribunas le cantaban: "Movete y dejá de joder". En ese momento, cuando mejor controlaban los uruguayos, llegó el gol del Medellín. Pase elevado desde la derecha de Deinner Quiñones y cabezazo de Luciano Pons que inscrustó por el segundo palo. El 1-1 silenció el Gran Parque Central.



Los uruguayos insistieron y sobre el final del partido, cuando se consumían los minutos de adición, encontraron el 2-1 a través de Fabián Noguera. Tanto polémico por una mano que tuvo que ser revisada en el VAR. En medio del suspenso se confirmó la anotación.



Se alcanzaron a jugar un par de minutos más tras perder tiempo en la revisión y ya con los ánimos caldeados, y ante los insistentes reclamos de los jugadores del DIM, el partido terminó en pelea. Según mencionaron en la transmisión de ESPN, todo se dio tras la provocación de los uruguayos. Pons lució totalmente desencajado con la derrota y quiso enfrentarse a los golpes.