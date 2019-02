Nacional comienza en Venezuela su camino en la Copa Libertadores

Atlético Nacional visita a Deportivo La Guaira este jueves, desde las 6:30 p.m. en el estadio de la Universidad Central de Venezuela de Caracas. Encuentro de ida por la segunda fase en la Copa Libertadores. Tras un buen arranque en la Liga I-2019, los dirigidos por Paulo Autuori quieren comenzar con pie derecho su participación continental. Al frente tendrán a un duro equipo venezolano que ya dio cuentas de Real Garcilaso, ganándole en la ida y empatando en el epílogo del partido de vuelta.

La Guaira quiere seguir soñando con pasos firmes en la Copa

El equipo dirigido por Daniel Farías sabe que debe mostrar el gran juego que le permitió avanzar a la segunda fase de la Copa Libertadores. Aunque no ha podido ganar en la Liga este año, el conjunto venezolano aspira a seguir dando sorpresas y demostrar que el fútbol en el vecino país pasa un buen momento.



Farías comprende que este será un duelo muy complicado, sin embargo, prefiere disfrutar este momento histórico que vive su club, quien con poco más de una década de fundado ya jugó las dos competiciones más importantes de Conmebol.



“Más allá de pensar en todo lo que tenemos que mejorar, hay motivos para disfrutar de un momento histórico para nuestro club, como lo es la primera participación en una Libertadores. Después de tanto trabajo para este partido, los muchachos merecen estar contentos”, remarcó.



En cuanto a variantes, se espera que juegue el mismo equipo que clasificó en Cuzco contra Real Garcilaso. Uno de los baluartes de esa hazaña fue José Balza, el delantero confía en seguir haciendo historia.



“Todo el mundo conoce a Atlético Nacional. Un equipo que ganó la Copa Libertadores, será un gran rival. Cada contrincante tiene su estrategia, virtud y fortaleza. Fuimos a Cuzco y pudimos competir a 3.400 metros de altura, ahora con Nacional tendremos un partido con más nombre y prestigio. Esperemos hacer una buena serie y avanzar de fase”, expresó.



Nacional con la ambición de resolver la serie en el partido de ida

Este será el enfrentamiento número 19 de Atlético Nacional contra equipos venezolanos por torneos Conmebol. En 18 partidos, ganó 12 y empató 6, lo que indica un claro dominio frente a rivales del vecino país.



Contra La Guaira sufrió un poco más, fue en el 2014, en la primera fase de la Copa Sudamericana donde los antioqueños fueron finalistas. El partido de ida en Caracas terminó en empate 1-1, donde los visitantes apenas pudieron igualar el partido a 7 minutos de terminarse por intermedio de Edwin Cardona. Uno de los que estuvo en ese partido y que aún pertenece a Nacional es Daniel Bocanegra, el central recordó ese partido y aunque ya pasaron casi 5 años, saben que será un rival de cuidado.



“Recuerdo ese partido, fue muy difícil contra un equipo que nos sorprendió marcando ese primer gol. Nosotros pudimos sacar la serie adelante gracias a un juego en conjunto. Por eso no podemos dejar nada al azar, será muy duro y clasificará quien esté mejor en estos 180 minutos”, señaló.

En cuanto a la experiencia que pueda contar los verdolagas en este certamen, el técnico Paulo Autuori aclaró que “de experiencia no se gana, tenemos que estar atentos a las dificultades en la cancha. Nuestra realidad es La Guaira y es el obstáculo que queremos pasar. Debemos jugar para marcar goles y mantener nuestro arco en cero”.



Sobre las variantes tácticas, el brasileño destacó que no habrá muchas variantes con respecto al partido anterior. Salvo la de Vladimir Hernández quien, por una contractura en el aductor derecho, no fue convocado. “Te puedo anticipar que la base del equipo será la misma, con la lesión de Vladimir (Hernández) podríamos poner a (Yerson) Candelo”.



Pasaron 27 años para que Nacional jugara contra un rival venezolano por Copa Libertadores. El último fue Marítimo en 1992 con el que igualó sin goles. Además, en sus 20 participaciones; ganó 6, empató 7 y perdió 7 su primer partido.



Alineaciones probables



Deportivo La Guaira: Mario Santilli; José Velásquez, Diego Luna, Edwin Peraza, Yohan Cumana; Arles Flores, Arquímedes Figuera; Juan Carlos Azocar, Jesus Lugo; José Balza, Luis Carlos Cabezas.​

D.T.: Daniel Farías.



Atlético Nacional: José Fernando Cuadrado; Helibelton Palacios, Daniel Bocanegra, Nicolás Hernández, Deiver Machado; Sebastián Gómez, Brayan Rovira, Juan Pablo Ramírez; Steven Lucumí, Yerson Candelo, Hernán Barcos.

D.T.: Paulo Autuori.



Hora: 6:30 p.m.



Estadio: Olímpico de la UCV, Caracas Venezuela.



TV: Facebook



Árbitro: Facundo Tello (Argentina).



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín