‘Vamos a Chile por la clasificación': Quintana, con fe en Libertadores

Atlético Nacional sigue en horas bajas, esta vez no pudo con Argentinos Juniors como visitante y ya suma seis partidos en donde no logra ganar, sumado a que en tres encuentros no ha podido marcar y aunque sacó a Aldair Quintana como figura, el equipo terminó con las manos vacías. En conferencia de prensa, el arquero tolimense convocado a la Selección Colombia lamentó el resultado, pero es expectante para el último juego en Chile contra Universidad Católica.

“Nos duele este resultado, porque con ese punto nos poníamos segundos en el grupo. Pero dependemos de nosotros mismos para avanzar de fase”, indicó.



En cuanto al rival, Aldair expresó que “Argentinos Juniors es un equipo que juega muy bien, se ha hecho fuerte en la Copa y tiene su clasificación muy bien lograda. Nos vamos con un sabor amargo, porque luchamos todo el partido y lastimosamente se nos va un punto al final”.



Además, “tenemos esa última opción que nos queda, vamos a Chile a buscar la clasificación, dependemos de nosotros y hay buen equipo para conseguir un buen resultado. Esperamos corregir los errores durante la semana y buscar el todo por el todo”.



Finalmente, el golero evaluó lo que más le gustó en este último juego en La Paternal. “Destaco la lucha en una cancha chica, donde a veces se hizo difícil jugar, se corrió, se metió y una pelota quieta nos quitó la posibilidad de sumar un punto, pero hay que darle vuelta a esta historia y pensar en ese último partido en Chile”.



