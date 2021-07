Mineiro no calló nada: reveló detalles del escándalo y pidió sanciones

El club Atlético Mineiro se pronunció en un comunicado de prensa, en el que aclara todo lo sucedido en el Mineirao tras el duelo con Boca Juniors, por octavos de final de la Libertadores. Asegura que fueron "graves hechos" y exigió a Conmebol que sancione a los involucrados. Entregó más detalles de lo sucedido.

"Las escenas de violencia ampliamente difundidas por los medios de comunicación muestran, de manera inequívoca, que toda la confusión fue causada por los jugadores y personal del club argentino", y destaca que todo quedó registrado por la Policía.



"No se admite que en una competición de alto nivel como la Copa Conmebol Libertadores haya lugar para este tipo de comportamientos y conductas antideportivas, por lo que el Clube Atlético Mineiro exige a la Conmebol castigos severos a los infractores".



Finalmente, Mineiro indicó que no tiene ninguna responsabilidad por los hechos ocurridos, pero que aun así, brindó el apoyo posible al club argentino: "incluso intercediendo ante las autoridades policiales brasileñas. El presidente Sérgio Coelho, participó personalmente en estas negociaciones y pagó, de su propio bolsillo, la fianza exigida al club argentino por parte de la Policía Civil de Minas Gerais. La delegación de Boca Junior no tenía efectivo y moneda nacional (el monto fue reembolsado por el equipo argentino)".



El club brasileño también citó la cronología de los hechos:



1 - Finalizado el partido, los deportistas de los dos equipos bajaron por el túnel y se dirigieron a sus respectivos vestuarios, como es habitual. Unos minutos después, los jugadores y el cuerpo técnico del equipo argentino abandonaron el recinto y, en un bloqueo, se dirigieron hacia el vestuario de árbitros.



2- Los guardias de seguridad del Galo y Mineirão intentaron, sin éxito, contenerlos. En el camino, atacaron a todos los que tenían enfrente, arrojando rejas, extintores, bebederos, barras de hierro (en forma de puñal) y otros objetos que estaban a su alcance.



3- De repente, sin lograr el intento de buscar a los árbitros, los argentinos decidieron invadir el vestuario del Galo, que estaba protegido, en ese momento, solo por un guardia de seguridad. Para proteger la integridad física de los jugadores y del comité técnico del equipo de Minas Gerais, incluso el presidente Sérgio Coelho se posicionó para tratar de impedir el ingreso de los argentinos, ejerciendo el derecho a la legítima defensa.



4 - La contención solo fue posible después de la llegada de la Policía Militar, que tuvo que utilizar gas pimienta para dispersar a los agresores. El saldo fue de heridos, afortunadamente sin ninguna gravedad.



5 - La Policía Militar dio arresto a algunos jugadores y miembros del comité técnico de Boca.



6 - Luego del momento de mayor tensión, el jefe de seguridad de Boca Junior buscó personalmente al presidente y a la directiva de Atlético para disculparse por lo sucedido y aclarar que el objetivo era llegar al vestuario arbitral, según consta en un video ampliamente publicitado.



7 - Ante la gravedad de los hechos y las consecuencias impuestas por la Policía Militar, los directivos de Boca buscaron al presidente del Atlético para disculparse por lo sucedido y pedir su apoyo, y fueron atendidos de inmediato.



8 - El Presidente del Atlético solicitó a los directores administrativos y legales que acompañaran a la delegación argentina y les dieran apoyo.



9 - A las 4:30 de la mañana, los dos directores de Galo llamaron al presidente Sérgio Coelho, pidiéndole que consiguiera 6.000 reales en efectivo para que se pudieran pagar los bonos, con la Policía Civil de Minas Gerais. De inmediato, el presidente envió los recursos necesarios, de su propio bolsillo.