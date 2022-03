Millos ‘bailó con la más fea’ y lo despacharon fácilmente: análisis

La lógica se terminó dando en la llave de Fluminense y Millonarios. Los brasileños, con una nómina infinitamente superior, avanzó a la siguiente fase de Copa Libertadores, más allá de uno que otro acierto del cuadro embajador.



El marcador global (4-1) dejó en evidencia la disparidad entre un equipo armado para luchar por el título internacional frente a otro que a duras penas se reforzó para el torneo local.



Por lo anterior, en FUTBOLRED le traemos el análisis de la eliminación albiazul en Copa:

Errores individuales: el mayor pecado de Millonarios durante la eliminatoria. En Bogotá quedó con uno menos, dio ventaja en un gol y erró una pena máxima; en Río falló en marca. Algo inadmisible frente a un equipo a priori superior.



Efectividad casi nula: error no solo en torneo internacional sino en el local también. El total de ambos partidos fue de 16 remates, 9 de ellos al arco y tan solo anotó un gol. Ninguno de los tres delanteros empleados (Herazo, Márquez, Jader) hizo diferencia.



Salvo Ruíz, poca generación de juego: la roja de Sosa terminó acabando con el único socio de Daniel Ruíz en ataque. Mackalister aportó muy poco tanto detrás del punta como iniciando juego en la primera línea de volantes, Larry Vásquez fue sumamente impreciso y pare de contar.



Bandas poco explotadas: la expulsión en Bogotá condicionó la proyección de los laterales y en Brasil parece que la indicación fue no ir al ataque. Bertel en algunas ocasiones llegó hasta línea de fondo, Román no pesó en ninguno de los dos duelos. Nivel sumamente bajo del lateral derecho.



El equipo pagó la insensatez de los directivos: quedó en evidencia que Millonarios no tenía nómina para buscar algo más en Copa. Tan solo se encomendó a los milagros que lograra hacer Gamero tácticamente. Total culpa de la junta directiva que no contrató jugadores a la altura de la responsabilidad que se tenía y que a su vez improvisó a la hora de contratar, ejemplo de esto último lo visto con Celis que fue titular en Brasil sin tener un mes de trabajo con el grupo. No había más y se notó.