Semana decisiva para Millos y DIM: grandes retos colombianos, agéndese

Desde este martes y hasta el jueves 2 de marzo se vivirá una agitada semana para los colombianos por el mundo. En Premier League y Serie A unos se pondrá al día con fechas pendientes, en Rusia y Grecia habrán duelos de Copa y en Libertadores se buscarán clasificados a la tercera ronda. Millonarios y DIM empataron en la ida y tendrán que ganar.



FUTBOLRED lo agenda con los partidazos de la semana, incluida la final de la Recopa Sudamericana entre Flamengo e Independiente del Valle, y el clásico español Real Madrid-Barcelona, por la semifinal de la Copa del Rey. Prográmese con la imperdible semana:

Martes, 28 de febrero



11:30 am | Krasnodar (Jhon Córdoba) vs CSKA Moscú (Jorge Carrascal)

Copa de Rusia



2:45 pm | Juventus (Juan G. Cuadrado) vs Torino

Serie A



5:00 pm | Cerro Porteño (Rafael Carrascal) vs Curicó Unido

Copa Libertadores – Segunda ronda





Miércoles, 1 de marzo



1:00 pm | Olympiacos (James Rodríguez) vs AEK

Copa de Grecia – Semifinal



2:45 pm | Arsenal vs Everton (Yerry Mina)

Premier League – Partido fecha 7



3:00 pm | Liverpool (Luis Díaz, lesionado) vs Wolves

Premier League – Partido fecha 7



7:00 pm | Ind Medellín vs El Nacional

Copa Libertadores – Segunda ronda



7:30 pm | Mineiro vs Carabobo (Juan David Cuesta)

Copa Libertadores – Segunda ronda





Jueves, 2 de marzo



12:30 pm | Al- Wahda vs Al Hilal (Gustavo Cuéllar)

Liga de Arabia Saudí



5:00 pm | Always Ready (Carlos Mosquera/William Parra) vs Magallanes

Copa Libertadores – Segunda ronda



7:00 pm| Fortaleza (Brayan Ceballos) vs Maldonado

Copa Libertadores – Segunda ronda



7:00 pm | Millonarios vs U. Católica (Cristian Martínez Borja)

Copa Libertadores – Segunda ronda





Otro partido imperdible de la semana



Recopa Sudamericana- Final

Flamengo vs Ind. del Valle

Día: Martes, 28 de febrero

Hora: 7:30 pm



Copa del Rey - Semifinal

Real Madrid vs Barcelona

Día: Jueves, 2 de marzo

Hora: 3:00 pm