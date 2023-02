Néculman: ex Santa Fe que enfrentará a Millonarios en Libertadores

Millonarios debutará este jueves en la Copa Libertadores 2023, enfrentando a Universidad Católica de Ecuador, en el partido de ida de la fase 2, que se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito.



Al frente tendrá a un equipo que ha sido revelación del fútbol ecuatoriano en los últimos años, pues ha estado en los puestos de élite y ha conseguido clasificar a competiciones continentales, luchando contra históricos como Barcelona, Liga de Quito, Emelec o, el equipo de moda, el Independiente del Valle.



En el plantel de la U. Católica hay dos colombianos: el defensor Yúber Mosquera y el atacante Cristian Martínez Borja, este último conoce bien a Millonarios, pues lo enfrentó en varias oportunidades jugando para Independiente Santa Fe, rival de patio en Bogotá.



Sin embargo, no es el único ex Santa Fe que enfrentará a Millonarios. También está Daniel Néculman, un argentino que fue cardenal entre 2008 y 2009 (jugó en Pereira en 2010-I), y que le guarda un cariño especial al expreso bogotano; así que tiene razones de peso para querer sacar de competencia al embajador.



“Fui parte del título que abrió el camino de la senda gloriosa de Santa Fe, que fue la Copa Colombia de 2009. Y cuando me fui, lo seguí siempre porque le guardo un especial cariño; me alegraron tantos éxitos a nivel local e internacional… soy un santafereño más”, expresó Néculman en charla con FUTBOLRED.



En 2021, luego de cumplir con el objetivo de ascender al Cumbayá FC a la Serie A (Primera División ecuatoriana), Néculman decidió retirarse del fútbol activo. Ese mismo año terminó el curso de técnico que había comenzado en 2020, aprovechando la pandemia. “Obtuve la Licencia Pro en la escuela de César Luis Menotti”, contó.



En 2022 hizo parte del ambicioso proyecto de Independiente del Valle, uno de los equipos más estructurados en Ecuador, y protagonista del fútbol suramericano en los últimos años.



“Me llamaron a trabajar como segundo entrenador en el equipo filial: Club Deportivo Independiente Juniors, que juega en Serie B. Allí trabajé con el español Igor Oca, quien asumió como entrenador de Independiente del Valle y me ofreció seguir trabajando con él, algo que no dudé”, explicó Néculman.



En Universidad Católica hay más colombianos, que trabajan en el cuerpo técnico: “está José Barrientos (preparador físico) y José Daniel Cubillos (analista de video).



“Es un equipo que no es grande, es modesto pero viene haciendo muy bien las cosas desde hace unos años. Ha demostrado buen fútbol en anteriores procesos, como en la época que lo dirigió Santiago Escobar, y ha estado en los primeros puestos… Trataremos de seguir con esa idea, pero queremos que el equipo dé el siguiente paso y este año podamos pelear por el título y tratar de avanzar en la Copa Libertadores”, dijo el nacido en Bariloche, hace 37 años.



Néculman sabe que Millonarios “es un equipo grande, al que tenemos que sacarle la ventaja porque sabemos que en Bogotá se hacen muy fuertes con su gente. Además que juegan bien, les gusta el buen trato de la pelota y son dinámicos. Debemos tomar precauciones necesarias, pero la idea es imponernos desde el primer momento”, analizando el partido de este jueves.