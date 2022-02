La expulsión condenó a Millonarios contra Fluminense: el análisis

Millonarios no tuvo su mejor noche, pese a buscar el resultado, las situaciones del juego no le permitieron mantener el dominio esperado. La derrota 1 a 2 obliga a los embajadores a salir a Río de Janeiro en búsqueda de un buen resultado, que los ponga en la siguiente fase de la Copa Libertadores.



Para FUTBOLRED, estos son los puntos a tener en cuenta, desde lo positivo y lo que deberá mejorar, si quiere soñar con pasar a la siguiente fase.



Inicio de juego con criterio: los primeros 20 minutos del partido fueron un monologo de Millonarios, Fluminense plantó cara desde un inicio de lo que venía a hacer a Bogotá. La posesión en ese primer tramo fue azul. Juego directo contra juego directo, los azules encontraron el gol en el saque de Montero y la gran conexión entre Sosa y Ruiz.



Equipo partido tras la roja: Sin embargo, la expulsión del venezolano condicionó todo, obligando a Millonarios a retroceder en campo propio, cediéndole el terreno a Fluminense, que tuvo las chances necesarias para encontrar luego el empate. El cuadro brasileño se asentó con comodidad en terreno embajador, que con diez, no encontró reacción para tener la pelota y saber administrar el resultado.



Sorprende que el cambio de chip, en el segundo tiempo, no se haya implantado, teniendo en cuenta que los azules generaron opciones que pudieron representar aumentar el marcador. Fluminense llegó a tener más del 60% de la pelota y generar más opciones de peligro.

La expulsión condicionó todo desde temprano, transformando la idea de juego de Millonarios en algo más conservador.



Planteamiento de Fluminense: para nadie es un secreto la calidad de jugadores que poseen los brasileños. Felipe Melo se ubicó como tercer central, pero con la libertad de salir como libero, para ser el primer pase y el primer en llegar a las pelotas divididas. Supo descompensar a Sosa para luego terminar en la expulsión respectiva.



De pasar a una línea de 5-3-2 o un 4-1-4-1 a un 4-3-3, la facilidad con la que Fluminense cambió en cancha su esquema le permitió sortear y aprovechar la roja. Pese a parecer confundido y sin salida en el arranque, esperó y aguantó.



Variantes en ataque de Fluminense: Fred dejó la cancha rápidamente, por lo que entró Germán Cano, que volvió a ‘vacunar’ a Millonarios, como lo hacía en Colombia. Luiiz Henrique hizo fiesta en ataque, su velocidad le permitió llegar y ser fundamental en el juego.



Jhon Arias poco pudo hacer, pero marcó la pauta para cambiar de ritmo en la banda derecha.



Daniel Ruiz, con personalidad en el juego colectivo: no es sorpresa ya hablar del bogotano, fue de lo mejor de Millonarios. Se mostró con personalidad para tomar la pelota y gambetear, generando opciones manifiestas en ataque. Ante la salida de Sosa, tuvo que moverse por una porción más grande de la cancha, aumentando el desgaste que luego le pasó factura.