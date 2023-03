Millos vs Atlético Mineiro es David vs Goliat: abismo separa nóminas

Millonarios administró su recurso y usó nómina mixta en el duelo de Liga Betplay I 2023 contra Deportivo Cali. No había otra opción.

Era una necesidad apremiante reservar jugadores para el duelo de este miércoles contra Atlético Mineiro, el coco que vendrá este miércoles a Bogotá a meter miedo y a quedarse con el premio gordo que será la clasificación a la fase de grupos de la Copa Liberadores.



Si a la cancha fuera algo más que 22 hombres, sin duda la tarea sería casi imposible pues los brasileños superan, por mucho, a los colombianos si de nóminas y estrellas hablamos.



En plata blanca, literalmente, la llave será una lucha de David contra Goliat pues Atlético de Mineiro quintuplica el valor de la nómina de su contrincante: según Transfermarkt, el equipo de Coudet tiene un valor de 119 millones de euros, mientras que el de Gamero llega a 19,8 millones... y eso que la azul es la plantilla más cara del fútbol colombiano.



Pero no es solo eso. Entre las estrellas, vale decir que hay tres jugadores por encima de los 12 millones de euros: Guilheme Arana (14), Matías Zaracho (14) y Pedrinho (12). Después hay seis que están sobre los 5 millones de euros: Nathan Silva (7,5), Allan (6,5), Otavio (6), Igor Gomes y Paulinho (7) y Cristian Pavón (5). Eso significa que una estrella y uno de segunda línea, Atlético Mineiro iguala el valor total de la nómina azul.

En una tercera línea, así se reparten los valores de otras figuras del club brasileños: Everson (2,5), Igor Rabello (3), Jemerson (2), Renzo Zaravia (2,5), Edenilson (2,5), Hyoran (3), Nathan (2,5), Ademir (4,5), Hulk (2,5), Eduardo Vargas (1,8). De hecho solo 8 jugadores por debajo de los 2 millones de euros de valoración.

​¿Qué tiene Millonarios para competir?



Además de la valoración total de la plantilla, cinco veces inferior a la del rival de este miércoles, Millonarios solo tiene dos jugadores por encima de los 2 millones de euros de valoración, según Transfermark: Álvaro Montero (2,4 millones) y Andrés Llinás (2,2). ¿Y Óscar Cortés? La fuente le da un valor de 1 millón de euros, pero se sabe que el azul no lo negociará en el mercado por menos de 3,5 millones.

La segunda línea del azul, que está por encima del millón de euros, tiene solo cinco nombres: Juan Pablo Vargas (1,7), Ómar Bertel (1), Larry Vásquez (1,3), Daniel Giraldo (1) y Leonardo Castro. De hecho, 20 de los 27 jugadores del azul están por debajo del millón de euros.



Significa, entre otras cosas, que, sumando todas sus figuras, el equipo de Gamero solo llegaría a igualar al tercer jugador más costoso de su oponente. Significa que, si fuera solo cuestión de plata, el resultado sería humillante. Suerte que el tema se decide en el campo y que ahí no tiene espacio el dinero en efectivo, aunque sí el talento que hace que unos tengan estrellas y el otro sacrificados y abnegados obreros. ¿Quién ganará el pulso? La pelota, nada más, dictará sentencia.

