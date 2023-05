Semana clave para colombianos en Libertadores y Sudamericana: agéndese

Después de dos semanas sin tener acción en Libertadores y Sudamericana, se disputará la jornada 4 con atractivos duelos entre martes y miércoles.



En Libertadores, DIM buscará ganar terreno en su grupo, Pereira tendrá un duelo directo por el liderato y Nacional busca afianzarse en la cima. En Sudamericana, Millonarios defiende su primer lugar, mientras que Santa Fe y Deportes Tolima se juegan la vida.

Conozca en detalle la agenda de los colombianos en la fecha 4 de Copa Libertadores y Sudamericana 2023. Empiezan a perfilarse los clasificados a la siguiente fase. Prográmese con fecha y hora para ver los partidos.

Martes, 23 de mayo

5:00 pm | Gimnasia vs Santa Fe

5:00 pm | Atlético Mineiro vs Paranaense (Luis Orejuela)

7:00 pm | Independiente Medellín vs Club Nacional (Daniel Bocanegra)

7:00 pm | América MG vs Defensa y Justicia (Edwin Mosquera)

7:00 pm | Aucas vs Racing (Edwin Cardona)

9:00 pm | Millonarios vs Peñarol

9:00 pm | Alianza Lima (Andrés Andrade/Pablo Sabbag) vs Libertad

Miércoles, 24 de mayo

5:00 pm | Fortaleza vs San Lorenzo (Rafael Pérez/Carlos Sánchez)

5:00 pm | Cerro Porteño (Rafael Carrascal) vs Palmeiras (Eduard Atuesta)

5:00 pm | Patronato vs Olimpia (Sergio Otalvaro)

7:00 pm | Deportivo Pereira vs (Frank Fabra/Sebastián Villa)

7:00 pm | Audax Italiano vs Santos (Daniel Ruiz/Stiven Mendoza)

7:00 pm | Tigres vs Deportes Tolima

7:30 pm | Argentinos Jrs vs Corinthians (Víctor Cantillo)

9:00 pm | Blooming (José Luis Sinisterra) vs Newell´s (Willer Ditta/Yherson Mosquera/Fabián Ángel)

9:00 pm | Melgar vs Atlético Nacional

Jueves, 25 de mayo

5:00 pm | The Strongest (Michael Ortega) vs Fluminense (Jhon Arias)

5:00 pm | Danubio vs Guaraní (José Moya)

7:00 pm | Metrpolitanos vs Internacional (Nicolás Hernández)

7:00 pm | Sporting Cristal vs River Plate (Miguel A. Borja)

7:00 pm | César Vallejo (Ray Vanegas/Yorleys Mena) vs Botafogo

7:00 pm | Huracán vs Emelec (Bleiner Agrón)

