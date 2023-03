Millonarios y sus novedades para enfrentar a Mineiro: no solo Llinás

Millonarios viajó en la mañana del domingo con destino a Brasil, después de hacer escala en Panamá. El técnico Alberto Gamero y 11 de los jugadores que estuvieron en el empate ante Atlético Nacional, retornaron a Bogotá sobre la medianoche y tuvieron un par de horas para descansar antes de tomar rumbo a Belo Horizonte.



Y es que este no es reto cualquiera, el albiazul espera regresar al país el viernes con el boleto a la fase de grupos de Copa Libertadores y para ello tendrá que despachar al poderoso Mineiro en el estadio Mineirao. La llave quedó abierta luego que el juego de ida en El Campín quedara 1-1, con goles de David Macalister Silva y Paulinho.

Antes del viaje, el técnico Gamero recibió una mala noticia. El central Andrés Llinás sufrió un esguince grado 1 en su rodilla derecha y no pudo hacer parte de la nómina viajera, razón por la cual sería reemplazado en la formación titular por Óscar Vanegas, quien viene de tener una destacada actuación ante Nacional.



La otra novedad es que Millonarios convocó a 22 jugadores y no a 23 como lo hizo en la ida. Para reemplazar a Llinás en la lista de convocados incluyó al defensor central Alex Moreno Paz, quien estaría como alternativa. Esta vez no se decidió por Andrés Murillo, quien en Medellín cumplió labores como lateral por izquierda.



Respecto a la anterior convocatoria ante Mineiro, el entrenador samario decidió no contar con el volante Nicolás Arévalo. El resto de la nómina será la misma.



Posible formación de Millonarios: Álvaro Montero; Elvis Perlaza, Óscar Vanegas, Juan Pablo Vargas, Ómar Bertel; Daniel Giraldo, Larry Vásquez; Óscar Cortés, Daniel Cataño, David Macalister Silva; Leonardo Castro.