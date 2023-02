Millonarios se expone a drásticas sanciones: CONMEBOL investigará

Millonarios no pasa de los grandes problemas en las últimas fechas. No solo por las sanciones económicas y disciplinarias interpuestas por la DIMAYOR por el tema de Daniel Cataño y su agresor identificado como Alejandro Montenegro, sino también por una situación producida por los fieles hinchas que emprendieron el viaje para presenciar el partido entre el cuadro albiazul y la Universidad Católica de Quito, justamente en Ecuador.



Aunque la Universidad Católica de Quito y Millonarios protagonizaron un partido muy flojo y con pocas opciones, de hecho el equipo bogotano no tuvo disparos al arco, sí se pudo rescatar la actitud de hinchas que viajaron de la capital colombiana a Ecuador con el objetivo de apoyar al club en un partido clave por la Copa Conmebol Libertadores.

Un partido gris que terminó con un resultado sin goles entre Universidad Católica de Quito y Millonarios, y aunque se demostró el compromiso que tienen los hinchas del equipo que ofició como visitante, la actitud de los mismos quedó en evidencia por la CONMEBOL que investigará a la institución colombiana para que no sucedan los mismos hechos en el compromiso de vuelta en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.



Y es que, la CONMEBOL tomó cartas en el asunto por algunos hinchas señalados de ingresar a las gradas del Estadio Casa Blanca de la capital ecuatoriana banderas y bengalas en las tribunas laterales. De hecho, fue el mismo Millonarios que dio a entender la situación en sus redes sociales por medio de un comunicado que decía, "CONMEBOL abrió investigación disciplinaria a Millonarios FC, con posibles altas sanciones económicas, por el ingreso de banderas que excedían los limites reglamentarios (2 m x 1,5 m), al igual que por la entrada y uso de bengalas en la tribuna lateral, lo cual no está permitido por los reglamentos de la competencia".



Millonarios también se remitió en el comunicado a los artículos del manual de clubes de la CONMEBOL y al código disciplinario del ente sudamericano, haciendo referencia al "capítulo 6 Artículo 19 Literal Q Manual de Clubes de CONMEBOL, Artículo 5.1 11.6 Numeral 2 Manual de Clubes de CONMEBOL y Artículo 12.2 Literal C) del Código Disciplinario de la CONMEBOL".



Finalmente, en el comunicado termina avisando, "por disposiciones y restricciones de la CONMEBOL, para el juego del 2 de marzo (vuelta), así como para los demás partidos del torneo, no se permitirá la entrada de los elementos anteriormente descritos a ninguna localidad, así como ningún otro que esté prohibido en el Código Disciplinario y en el Manual de la competición". La investigación está vigente y Millonarios podría ser sancionado económicamente. Si bien mantienen que son altas las sumas de la multa, no revelaron el valor.