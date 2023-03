Gamero analizó eliminación de Millos en Libertadores: 'No es fácil'

"No es fácil a esa intensidad", dijo el técnico Alberto Gamero en charla con los medios en Belo Horizonte, después de la eliminación a manos de Mineiro en Copa Libertadores. El entrenador de Millonarios mencionó que la amarilla de Juan Carlos Pereira lo condicionó y reconoció cuál fue el error ante los brasileños.

"Nosotros no podemos tapar el cielo con un dedo", dijo Gamero sobre la derrota ante Mineiro. "Nos están costando las bolas a las espalda, lo trabajamos y hoy nuevamente cometemos errores. Lo intentamos corregir y mejorar".



El técnico samario se refirió a la amarilla que recibió Juan Carlos Pereira casi al inicio del partido y aseguró que eso lo hizo jugar prevenido. "Pereira después de la amarilla mermó y no es fácil a esa intensidad y en esta clase de partidos... más ante Mineiro que acumula mucha gente. Tratamos de copar la cancha y estaba funcionado. Necesitabamos un hombre más rápido y punzante, y vi la posibilidad de Valencia, que entró bien. El partido estaba emparejado".



Paulinho rompió el 0-0 con el que se fueron al descanso. En 4 minutos ya estaban al frente del marcador. El técnico albiazul analizó lo hecho por Mineiro. "En el segundo tiempo no resolvimos bien los planes de juego que tenían ellos (...) Mineiro aparte de todo tira muchos balones áreos y verticales, en eso prácticamente nos complicaron y mucho más en la pérdida; la mayoría de posibilidades de ellos fue por una contra o en una pérdida de balón".



Además del doblete de Paulinho, quien también había marcado en el 1-1 en El Campín, Hulk se reportó con un gol de chilena. El descuento, para el 3-1, fue obra de Fernando Uribe, quien se reencontró con el gol. Ahora, Mineiro avanzará a fase de grupos de Libertadores mientras que Millonarios tendrá que pelear en Sudamericana.