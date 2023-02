La otra cara de Millonarios: reactivo y adaptado a la situación

El empate a cero goles entre Millonarios y Universidad Católica dejó ver las dos propuestas de juego, sin embargo, con pocas opciones de gol y nada vistoso para el espectáculo. Duelo táctico y de buscar la clasificación. Además, los de Gamero perdieron la posesión de la esférica, algo que es acostumbrado en ellos.

Millonarios mostró otra cara, algo no acostumbrado para los aficionados, por las pocas opciones de juego. Entendiendo las circunstancias, la actitud combativa resultó beneficiosa, ante la baja generación en el frente de ataque, sin lograr peligro. Empate a cero que favorece más a los embajadores.



La desconexión entre la mitad de la cancha y la zona de ataque predominó en la mayoría del compromiso. A Silva y Cataño les costó, en ocasiones, generar el gran volumen de acciones al que Millonarios está acostumbrado. En los pocos balones que el 10 logró filtrar, Castro no estuvo certero, quedando relegado a una labor más de sacrificio y rebuscándose el espacio en el área.



Con esa tarea, el número 23 salía de su zona, para apoyar en la labor a los de la mitad de la cancha, que no lucieron tan claros. Además, las bandas no fueron el mejor aliado de Millonarios. En varias ocasiones, tanto Bertel como Perlaza, se vieron superados en el retroceso. En función de ataque, fueron pocas las veces que pasaron a campo rival, sin mucha profundidad ni claridad al momento de centrar la esférica.



Algo que no es común para Millonarios, es el perder en el juego aéreo. Universidad Católica generó las chances más claras para anotar en esta vía, ganando en los tiros de esquina la posición y el primer palo. Trabajo más para defender, sobre el remate del partido, buscando opciones, en las condiciones que el rival dejara. Ahora, todo quedará para definirse en Bogotá, donde se espera ese dominio con la esférica, que tanto le pesó a los embajadores en Quito.