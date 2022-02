David Silva: ‘me traía la confianza para cobrar el penalti’

Millonarios se fue en blanco contra Fluminense, en la ida de la segunda fase de la Copa Libertadores, cayendo en casa 1 a 2. David Macallsiter Silva, capitán del equipo, habló al final del partido, sobre las impresiones y lo que dejó la derrota en Bogotá.



Opción perdida desde el penalti: No creo que llevamos tanto sin convertir, hace dos meses anotamos de penalti. No es esa la cantidad de tiempo, lastimosamente hemos errado y me tocó a mí. Hubiera cambiado la historia. Quedan 90 minutos y con 11 jugadores lo demostramos, podemos cambiar la historia.



Decisión de patear el cobro: Voy a poner una frase de Juan Manuel Lillo, después de visto, todo mundo es listo. Luego de Herazo, yo había convertido luego de que varios habían fallado. Traía la confianza de que el último penalti lo había convertido.



Tristeza en la interna del grupo: Sin duda alguna duele, porque queríamos darle una alegría a la gente, empezar ganando como local. Nos tiene que doler, creo que acá es donde se ve la fortaleza de un grupo, la unión. Contamos con un grupo fuerte y con una hinchada que nos apoya. Iremos a Brasil a darle vuelta, sin duda alguna hay que hacer el duelo y ya mañana trabajar para lo que viene.



Superioridad del rival: ellos hicieron diferencia cuando quedamos con 10, los primeros 20 minutos no lo noté. Hay mucho jugador joven que tuvo su primer partido de Copa Libertadores, pero estuvieron a la altura.



Mensaje a la hinchada: Nosotros lo sentimos, queríamos ganar, pero saben que cuentan con un grupo que dará todo en Brasil.