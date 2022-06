River tomó una decisión respecto a Miguel Ángel Borja y Luis Suárez

Inicio de semana bastante movido para River Plate. Si bien se esperaba la confirmación de Luis Suárez, el cuadro millonario dio noticias respecto al referente uruguayo y a Miguel Ángel Borja.



Vale recordar que esta semana vuelve al ruedo la Copa Libertadores 2022 y se vencía el plazo para inscribir en Conmebol la lista de jugadores que afrontarán los octavos de final.

La ilusión de cara a la llegada de los dos delanteros estaba por las nubes. Por un lado, el periodista Bruno Vain había asegurado que en este inicio de semana sería oficializado el ‘Pistolero’, cosa que no ocurrió; por otro lado, el también periodista Sebastián Srur reveló que River tenía lista una oferta para dejar conformes a Junior y Palmeiras en el caso Borja.



En medio de todo esto, el cuadro dirigido por Marcelo Gallardo encendió las redes sociales en la noche del lunes al revelar la lista de buena fe para la serie frente a Vélez Sársfield por Libertadores.

​

Para sorpresa de muchos, tanto el uruguayo como el colombiano brillan por su ausencia. Lo cual quiere decir que no jugarán los octavos con el Millo.



Vea la lista a continuación:

¿Quiere decir esto que Borja y Suárez no llegarán a River? No necesariamente. Resulta y pasa que el reglamento de la Conmebol permite seguir haciendo cambios conforme se avanza en el campeonato.



De la lista entregada para el duelo con Vélez, Gallardo tiene la posibilidad de sustituir a tres jugadores pensando en un eventual pase a siguiente ronda. Por lo menos hay un cambio asegurado: el de Julián Álvarez, quien finaliza la llave y se va para el Manchester City de Pep Guardiola.



Incluso hay otro detalle, aunque parece que la lista de River tiene 33 futbolistas, en realidad hay 30 pues no hay jugadores para los dorsales 3, 16 y 25. Lo anterior hace pensar en la inclusión de más futbolistas.

​

Ahora bien, no todo es color de rosa. Dado el caso de que River quede eliminado, todo lo anterior se irá al traste y no valdría la pena hacer una inversión gigante para disputar únicamente competiciones locales. Suárez se caería y Borja pendería de un hilo...