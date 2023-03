DIM derrotó a Magallanes y clasificó a fase de grupos en Libertadores

Independiente Medellín derrotó a Magallanes en el Atanasio Girardot, con doblete de Luciano Pons, y accedió a la fase de grupos de Copa Libertadores. Los dirigidos por David González venían de un valioso empate (1-1) en Rancagua y en casa hicieron bien la tarea.



En el primer tiempo, DIM mostró una mejor versión y gracias a la efectividad de Pons consiguió sacar la ventaja muy temprano, a los 15 minutos ya ganaba 1-0. El equipo colombiano lució muy ordenado y dejó muy pocos espacios para que el equipo chileno pudiera intentar algo. Esta vez Andrés Mosquera Marmolejo no tuvo mucho trabajo.

El primer gol de Luciano Pons llegó a los 15 minutos, cuando DIM era dueño absoluto de la pelota. Después de un tiro libre de Miguel Monsalve que se fue sobre el travesaño, el local recuperó una pelota sobre el medio campo tras el saque del portero. Jugada rápida de Jaime Alvarado y toque de Monsalve para Pons. El argentino definió de derecha por todo el ángulo.



Medellín se montó en el partido y buscó por varias vías el segundo. Pons era el más insistente. Justamente, el delantero se encargó de firmar el 2-0 a los 39 minutos, después de una buena incursión por sector izquierdo. Centro de Ever Valencia y tras un ligero desvío en un rival, Luciano la mandó al fondo.



En el segundo tiempo, DIM continuó con una moderada posesión de pelota pero la dinámica del partido corrió por cuenta de Magallanes. El equipo chileno se animó y se instaló en el último cuarto de cancha, pero no tuvo opciones claras para el descuento. En la única que tuvo apareció Marmolejo.



La visita se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Felipe Flores, a los 67 minutos. El técnico González no dudó en mover sus fichas y oxigenó el frente de ataque con el ingreso de Deiner Quiñones; minutos antes había ingresado Felipe Pardo. Después se sumaron Óscar Cabezas y Edwuin Cetré.



Sobre el remate del partido, cuando DIM aguantaba el impulso de Magallanes, Jhon Palacios dejó a su equipo con diez. El equipo colombiano resistió y gracias a la poca claridad del rival, sostuvo el resultado hasta el final. Medellín se clasificó a fase de grupos ante los 16 mil hinchas que lo acompañaron.