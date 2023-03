DIM ganó con suspenso y avanzó en Libertadores: 2-1 ante El Nacional

Independiente Medellín se clasificó a la fase 3 de Copa Libertadores después de superar 2-3 (4-3 en el global) a su similar de Ecuador, con el que había igualado en Quito, 2-2.



El equipo de David González logró sobrevivir a momentos críticos gracias al arquero Andrés Mosquera Marmolejo y con los tantos de Jordy Monroy y Díber Cambindo, avanzó en el torneo continental. Ahora espera rival entre Always Ready de Bolivia y Magallanes de Chile.

Tal como pasó en la ida, Andrés Mosquera Marmolejo fue protagonista con sus brillantes atajadas. En el primer tiempo, intervino en al menos tres pelotas que llevaban destino de gol. Se fueron al descanso con el 0-0 gracias a sus intervenciones.



El primer intento de El Nacional se dio a través de Ronny Carrillo, con un zapatazo que mandó desviado sobre el travesaño. El equipo ecuatoriano avisó una y otra vez al DIM, que se defendía con todo a disposición. Walter Chalá tuvo una buena aproximación en un tiro de esquina que empalmó de cabeza.



Mosquera Marmolejo apareció para desviar un disparo de media distancia de Bryan Nazareno, quien fue insistente en la visita con el juego por bandas. Otro que quiso sorprender al Medellín fue Jerry Parrales, quien mandó la pelota a un ángulo imposible, que el arquero terminó sacando de manera magistral.



En el complemento, cuando transcurría el minuto 2, el arquero colombiano volvió a aparecer. Gran respuesta ante un zapatazo de Chalá, que terminó salvando a un costado. Medellín quiso reaccionar y en menos de dos minutos le dio trabajo al golero David Cabezas. Ever Valencia abrió la cancha y desde la izquierda envió un centro que cabeceó incómodo Andrés Ricaurte.



Sería el disparo de media distancia de Felipe Pardo, el que alertaría a El Nacional. Soberbio disparo que se estrelló en el horizontal. Lo que no pudo evitar Cabezas ni alguno de los palos fue el tanto de Jordy Monroy, a los 67 minutos. Balón largo de Palacios y tras el rebote que capturó Luciano Pons, Monroy recibió, acomodó y definió cruzandola al segundo palo.



En menos de cinco minutos llegó el segundo del DIM. Díber Cambindo, quien llevaba unos minutos en cancha, se reportó con el 2-0 en el Atanasio Girardot. Tiro libre que levantó Ricaurte y terminó en la cabeza del atacante. Gran definición para la tranquilidad en el remate.



Con el 2-0 en contra, El Nacional no bajó los brazos y siguió insistiendo en predios de Mosquera. Chalá disparó en busca del descuento, pero una vez más, el arquero del DIM apareció para salvar al tiro de esquina. El equipo ecuatoriano se quedó con un hombre menos tras la expulsión de Norman Micolta, después de una agresión sobre Pardo.



En tiempo de adición, Parrales marcó el descuento después de un cobro de esquina. El Nacional tomó mal parada a la defensa, apareció libre para capturar el rebote y sacó un remate frontal que sorprendió a todos. DIM terminó sufriendo en los últimos minutos de adición.



DIM ganó 2-1 en la vuelta y avanzó a la fase 3. Ahora, se medirá al ganador de Always Ready-Magallanes, que se enfrentarán este jueves (5:00 pm) en La Paz (Bolivia) y en que el duelo de ida terminó 3-0 a favor del equipo chileno.