Medellín, con dudas se juega la vida: recibe a El Nacional de Quito

Regresa la Copa Conmebol Libertadores para los equipos colombianos en la Fase 2 con Millonarios y el Deportivo Independiente Medellín que enfrentarán a Universidad Católica y El Nacional de Quito ambos conjuntos. Con estadio lleno, el cuadro antioqueño espera dar el golpe a los 'Puros Criollos' de Ecuador. No hay vuelta atrás para los dirigidos por David González y prueba de ello es la importante victoria que consiguieron contra Alianza Petrolera para recuperar la confianza ideal.



Medellín priorizó a lo largo de la semana tanto su participación en la Liga BetPlay 2023-I como en la Copa Conmebol Libertadores alineando un equipo contra Alianza Petrolera sin muchas novedades, más allá de la no inclusión desde el arranque del capitán, Andrés Felipe Cadavid.

Conseguir los tres puntos para el subcampeón de Colombia en la sexta fecha de la Liga BetPlay 2023-I era más que necesario, pues David González sabía que no podía perder más unidades en un camino que empezaba a tambalear por las dudas. Por esta razón, jugándose la vida también en el rentado local, González puso a la mayoría de sus piezas más importantes con el objetivo de no perder en la competencia local sabiendo la importancia de la misma.



El Deportivo Independiente Medellín ahora deberá pensar en enfrentar a El Nacional de Ecuador, un partido que en Quito terminó abierto para las aspiraciones de ambos conjuntos. Cuando los antioqueños se animaban en busca de cerrar el resultado con un gol inicial de Éver Valencia, los locales empataron y hasta se fueron adelante en el marcador. Cuando el panorama se ponía más cuesta arriba para los colombianos, Daniel Londoño hizo que recuperaran la ilusión con un 2-2 dejando el marcador y la serie abierta para la definición en el Atanasio Girardot.



David González a lo largo de la semana priorizó la importancia de haber conseguido los tres puntos contra Alianza Petrolera para encarar la vuelta de la Copa Libertadores. "Este triunfo nos da un respiro. Es sacar esa frustración que veníamos acarreando (...) Ganar siempre reconforta y ayuda a tener días tranquilos para pensar en lo que tenemos que hacer: sellar el paso a la siguiente ronda de la Copa Libertadores", señaló David.



Sin embargo, para esta final, Medellín se reta con varias bajas por las ausencias de Andrés Ibargüen que estará casi dos meses por fuera, Jonathan Marulanda, David Loaiza y Yulián Gómez. David se lesionó en el partido frente a El Nacional mientras que Yulián no viajó a Ecuador. Con esto en mente, David González tendrá que repensar si vuelve y juega con doble '9' como había empezado la Liga BetPlay o sale solo con Luciano Pons como lo hizo en Quito y contra Alianza Petrolera.



Por su parte, El Nacional viene con un poco más de regularidad a comparación del partido de ida, pues ya arrancó la Serie A de Ecuador en su visita al Aucas, juego que terminó en victoria para los 'Puros Criollos' 0-2. A diferencia del Medellín, Ever Hugo Almeida, director técnico del equipo de Quito solo tendrá una baja, se trata del arquero Leodán Chalá.



Con una serie completamente abierta por el 2-2 conseguido en Ecuador, Medellín está obligado a obtener el paso a la siguiente fase. Una zona en donde tendrán que enfrentar a Always Ready o Magallanes de Chile, pero la serie la encaminaron los chilenos con un 3-0 en territorio austral. Esa será la fase 3, la última instancia para clasificarse a grupos.



Probable alineación:



Andrés Mosquera Marmolejo; Víctor Moreno, Jhon Palacios, Andrés Cadavid; Jordy Monroy, Daniel Torres, Andrés Ricaurte, Daniel Londoño; Éver Valencia, Felipe Pardo y Luciano Pons. DT: David González.



Fecha: miércoles primero de marzo

Hora: 7:00 P.M.

​Estadio: Atanasio Girardot

​Árbitro: Raphael Claus (Brasil)

​TV: ESPN