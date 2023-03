¿A quién deberá ganarle? Medellín ya tiene rival en Libertadores

Independiente Medellín logró derrotar a El Nacional de Ecuador por un marcador de 2-1 en el estadio Atanasio Girardot y lograr así clasificar a la tercera fase de la Copa Libertadores, etapa donde buscará en anhelado pase a la zona de grupos.



Ahora, con la victoria de visitante del equipo chileno Magallanes contra Always Ready de Bolivia 3-1 (global 6-1), el equipo dirigido por Nicolás Núñez logró la clasificación y enfrentará a Independiente Medellín en la última etapa previa y luchará contra el poderoso la clasificación a fase de grupos.



El club chileno demostró en ambos partidos categoría contra los bolivianos y en la vuelta se hizo fuerte en el estadio Hernando Siles de la Paz al ganar gracias a goles de Matías Vásquez, Julián Alfaro y Felipe Flores. El descuento de Always Ready llegó sobre los minutos finales por medio de Edarlyn Reyes, pero no fue suficiente para soñar con la serie.



🇨🇱⚽️🇨🇴 ¡Partido confirmado! @ClubMagallanes y @DIM_Oficial se verán las caras por la Fase 3 de la CONMEBOL #Libertadores.



¿Cuándo jugará Medellín vs Magallanes por fase 3 de Copa Libertadores?



Por ahora, Conmebol no ha definido horarios y fechas para este duelo, pero se estima que la ida sea programada en Chile entre el 7 y 9 de marzo, mientras que la vuelta se jugará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín el 14 y 16 del mismo mes.