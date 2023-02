¿Cómo ha sido el debut de DIM en Libertadores? Así están sus registros

Independiente Medellín inicia su participación en la Copa Libertadores 2023 con su juego de la segunda fase contra El Nacional de Ecuador, partido que será válido por el juego de ida que se disputará en territorio ecuatoriano.

El poderoso no ha comenzado de gran manera su temporada en la liga colombiana, pero el equipo dirigido por David González espera empezar a escribir una nueva historia y dejar una buena imagen a nivel internacional.



Con respecto a su debut de Copa Libertadores, el poderoso espera también luchar contra su historia, pues no ha sido un equipo con muchas participaciones en esta máxima contienda internacional, debido a que para esta edición 2023 tendrá su competencia número 9, pero su mejor rendimiento fue sin duda en 2003 al llegar a las semifinales del torneo. Pese a ello, siempre le ha tocado remar desde las primeras fases y en los últimos años no ha tenido sus mejores resultados.



La primera participación del DIM en Libertadores fue en el año 1967, en aquella ocasión Su debut fue con derrota 2-0 en Bogotá contra Santa Fe. Aquella vez quedó penúltimo del grupo con solo 7 puntos.



Después de 27 años ausente, Medellín volvió a esta competencia y en 1994 su debut lo hizo contra Junior de Barranquilla, ganando por la mínima diferencia y logrando en esa ocasión el pase a octavos de final, instancia que finalmente quedaría al salir derrotado por Colo Colo.



En 2003 llegó la mejor participación del DIM en una Copa Libertadores al llegar hasta las semifinales contra Santos, pero en general hicieron un buen torneo y pese a que en el debut de fase de grupos terminó con derrota 1-0 contra el histórico Boca Juniors, el poderoso se levantó y estuvo cerca de llevarse la gloria internacional.



A partir de allí, Medellín le costó volver a ser protagonista en Libertadores y en varias ediciones tuvo que luchar desde las fases previas para poder acceder a grupos. La última vez que estuvo ubicado en una zona, fue en 2017 al llegar campeón.



Así han sido los debut del DIM en Copa Libertadores:



1967: Santa Fe 2-0 Medellín (fase de grupos)

1994: Junior 0-1 Medellín (fase de grupos)

2003: Boca Juniors 1-0 Medellín (fase de grupos)

2005: Medellín 2-2 Athletico Paranaense (fase de grupos)

2009: Medellín 4-0 Peñarol (primera fase)

2010: Medellín 1-1 Cerro Porteño (fase de grupos)

2017: Medellín 1-3 River Plate (fase de grupos)

2019: Palestino 1-1 Medellín (segunda fase)

2020: Medellín 4-0 Deportivo Táchira (segunda fase)