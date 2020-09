Bobadilla se lamenta: ‘Nos preparamos mucho y no respondimos’

Deportivo Independiente Medellín no logró brillar en su retorno a la competencia y cayó de manera histórica 2-3 con Caracas de Venezuela por la Copa Libertadores. El conjunto rojo de Antioquia se mostró lento, sin ideas y sorprendido por el orden de los visitantes, quienes con la pelota quieta sacaron la diferencia en el juego. Al final del partido, Aldo Bobadilla habló en conferencia de prensa sobre los errores de su equipo y lo que espera en los próximos partidos; el sábado contra Alianza Petrolera como visitante y el próximo jueves frente a Boca Juniors en el estadio Atanasio Girardot.

“Es una conclusión dolorosa, no esperábamos este resultado. Nos preparamos mucho para este partido y no respondimos a las expectativas, regalamos los primeros 30 minutos, no fue el equipo que somos. Quedan nueve puntos, vamos a esperar como termina el partido entre Libertad y Boca, esperar qué chances tenemos de acuerdo a ese resultado. Pero ahora debemos levantar la cabeza, representamos a una institución muy grande e independiente de las posibilidades que tengamos, hay que salir a ganar los partidos, tenemos que tratar de sumar si se puede, los nueve puntos. No podemos hacer un esfuerzo tan grande para llegar a la fase de grupos y que pase esto”, expresó.



Sobre la sorpresiva inclusión en la alineación inicial de hombres como Mauricio Cortés y Stiven Rodríguez, el entrenador indicó que “vi un entendimiento muy bueno entre ellos dos, para la manera nuestra de jugar. En este partido sorprendió un poco la reacción en ellos que no fue la esperada. Pero no es para echarle la responsabilidad solamente a dos jugadores, me parece que todo el equipo somos responsables de la derrota, iniciando por el cuerpo técnico. Pero ellos venían trabajando muy bien y apostamos por ellos”.



Además, “el plan inicial era presionar al rival, quitarle rápido la pelota, atacarlo, no dejar que ellos trasciendan, esa era la idea y los primeros minutos no estuvimos como planificamos en un principio. El rendimiento colectivo no fue bueno en los primeros 30 minutos, no fue lo que esperábamos ni cumplimos las expectativas. Con los cambios corregimos, fuimos más intensos, logramos empatar el partido y cuando un equipo pierde, siempre el entrenador es el responsable”.



El paraguayo habló sobre lo que sí logró realizar su equipo en la cancha de acuerdo a los entrenamientos. “Después de los 30 minutos, se hizo lo que trabajamos. Se hizo el manejo, la presión, la tenencia, lastimar al rival por los costados. Los primeros 30 fuimos desconocidos, no sé qué nos pasó, pero necesitamos recomponer rápidamente porque necesitamos ganar el sábado”.



Aldo encontró similitudes en los dos partidos por Copa en el Atanasio, donde las desconcentraciones en defensa le costaron muy caro. “Contra Libertad nos pasó y contra Caracas también, no encontramos explicación, ya habíamos hablado con los jugadores en la manera como atacan. En el primer gol tuvimos una desconcentración muy grave y cuando intentamos despertar, nos marcaron el segundo gol. Intentamos empatar, generamos opciones, pero en la única ocasión que tuvieron en el segundo tiempo nos volvieron a marcar. Esa fue la diferencia, la efectividad de ellos”.



En cuanto a lo que debe trabajar y las opciones para recomponer el rumbo de su equipo, Bobadilla comentó que “debemos levantar el ánimo de todos, jugamos de vuelta en la Liga contra Alianza Petrolera, entonces debemos reponernos, tratar de no equivocarnos en los errores que cometimos en este partido. Principalmente los primeros 30 minutos que fue cuando esperamos que el rival nos lastime, no manejamos nosotros la pelota, parece ser que nos confundió mucho el rival y nosotros mismos nos confundimos. Ellos llegaron tres veces, nos hicieron tres goles y bueno, lo primero que quiero hacer es levantar el ánimo porque volvemos a competir el sábado y tenemos que ir a sumar los tres puntos allá contra un rival y una plaza difícil. Queremos pelear en los dos frentes y por eso hay que buscar la victoria. Sorteamos rivales muy complicados, hay que disfrutar estos tres partidos, con seriedad, con responsabilidad, intentar sumar los nueve puntos y esperar si podemos clasificar”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8