Balotelli podría jugar la Libertadores: sueña con grande sudamericano

El fantástico duelo entre Manchester City y Real Madrid por Champions League dejó también algunas curiosas revelaciones.



A través de un stream junto a la plataforma Star +, Sergio Agüero reaccionó en vivo al partido de ida de las semifinales. Gritos, emociones, tristezas, hasta entrevistas hubo. Pasó de todo.

Justamente en medio del encuentro, Agüero aprovechó para unir a la transmisión a Mario Boletelli, con quien compartió el frente de ataque en sus primeros años como ‘cityzen’.



De un momento a otro, el ‘Kun’ sacó su lado de periodista y le pidió escoger al delantero italiano entre Boca Juniors y River Plate, los dos clubes más grandes de Argentina y potencias sudamericanas.



Balotelli, sin dudar un solo segundo, se inclinó por los xeneizes y después le mandó un guiño a Juan Román Riquelme, vicepresidente del club: “Me gustaría jugar en Boca un día... Yo vengo si me llama”.



“Todos los niños en Europa crecieron viendo videos de Maradona y Riquelme en Boca. Yo cuando era pequeño ya los conocía y siempre decía que jugaría allá mínimo un año”, explicó el delantero de 31 años. Más directo no pudo ser.



Vale recordar que ‘Super Mario’ juega actualmente en el Adana Demirspor de la primera división turca y tiene contrato hasta 2024.



Ahora la pelota está en terreno de los directivos xeneizes. ¿Balotelli podría ser compañero de Sebastián Villa, Jorman Camuzano y Frank Fabra próximamente?