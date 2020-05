¡Elogios para Gallarado! Dani Alves habló del rival en Libertadores

El jugador con más títulos de la historia, Dani Alves, elogió al actual técnico de River Plate, Marcelo Gallarado, en medio de una entrevista con el canal oficial de la Conmebol, en la que se refirió a los futuros encuentros contra el conjunto de Núñez por la fase de grupos de la actual Copa Libertadores.

"Jugar contra River son pruebas necesarias. Ya tuve la oportunidad de jugar contra River jugando para otro equipo. Son pruebas valiosas para saber cuál es tu nivel dentro de la competición. Creo que River está en esta posición de llegar a la final en dos oportunidades por la constancia de un trabajo, por la apuesta a un trabajo y por la apuesta a una filosofía", precisó el futbolista exBarcelona y PSG.

Alves no solo habló de la prueba que significa jugar contra River, sino que además enalteció al entrenador que dirige a los de la banda cruzada: "Gallardo es una de las grandes apuestas del fútbol mundial, sin ninguna duda, por la capacidad de extraer. No solo vale ser un gran entrenador si no puedes conseguir extraer el resultado de sus jugadores. Fue considerado para los clubes europeos por eso, por el poder que tiene de extraer lo mejor de cada jugador y colocarlo en función del equipo".

Para finalizar, el exjugador de Sevilla y Juventus habló sobre la importancia que tienen esta clase de partidos en su carrera deportiva: "Enfrentarse a este tipo de situaciones para mí es agradable porque es un desafío. Me gustan mucho este tipo de desafíos, porque nací para eso, nací para competir en el alto nivel, nací para hacer grandes presentaciones ante grandes clubes. Son situaciones que muchas veces no precisan de mucha motivación porque el partido en sí, los adversarios y los jugadores que vas a enfrentar, ya colocan un nivel alto de tensión".