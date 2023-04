Pons explotó en Libertadores y cargó contra los árbitros: 'Comprados'

La derrota de Independiente Medellín ante el Club Nacional terminó es escándalo, con polémica arbitral y pelea incluida. El delantero Luciano Pons, quien había puesto el empate para el DIM, terminó desencajado tras el partido y habló fuerte sobre el arbitraje del argentino Darío Herrera.



En charla con el programa Sport & Show, Pons cargó contra Conmebol y aseguró que el arbitraje estaba comprado por el Club Nacional. El delantero argentino mencionó que "Si quieren que no juguemos sean claros, no venimos a pasear".

Pons mencionó que explotó por cuenta de un integrante del Club Nacional que desde el banco estaba "insultando" y que incluso "me invitó a pelear al túnel".



Según versiones de prensa, se trataría de un preparador físico del equipo uruguayo. "Decía que éramos unos cagones, uno puteó a mi madre y me dijo que me esperaba en el túnel para pelear. Cuando finalizó el partido lo fui a buscar y en ningún momento apareció”, reconoció Pons.



Sobre la polémica jugada del segundo gol, que incluso fue revisada por el VAR, aseguró que "Es mano clara. Estoy al lado de Luis Vásquez (arquero) y si la pelota no pega en la mano, le quedaba para agarrarla". El delantero del DIM reconoció que tras el partido "Vimos fotos y videos después del partido y es claramente mano y no entendemos cómo no se cobra”.



Pons atizó la polémica al apuntarle a la Conmebol por lo sucedido: "Se molestan cuando uno habla mal de ellos, pero el partido pasado (frente a Inter de Porto Alegre) nos robaron y hoy nos pasa de vuelta. Si quieren que no juguemos que sean claros, no venimos a pasear".



El atacante mencionó que el arbitraba "estaba comprado" y que "había mucha gente al lado del VAR y eran todos de Nacional, mientras que de nosotros nadie".