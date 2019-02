La Copa para Dayro Moreno: Libertadores y una cuota por rehacer 

Dayro Moreno, quien ahora juega para Talleres de Córdoba, tiene una cuota pendiente por volver a hacer con la Copa Libertadores. El futbolista estuvo en la conquista del torneo internacional en Once Caldas, pero no logró anotar. Luego, pudo anotar con otros equipos, pero no ha podido hacerse con el trofeo suramericano. Este miércoles, a las 5:15 p.m., el delantero tiene otra cuota, con Talleres, frente a Palestino.

El inicio de Dayro en la Copa empezó con Once Caldas y la conquista del trofeo en 2004, donde el futbolista jugó en seis ocasiones, pero no pudo marcar. En 2005, también tuvo participación, pero corrió con la misma suerte. Luego, llegó el 2007, cuando jugó siete partidos y anotó tres goles con la camiseta del equipo de Manizales. Finalmente, con la camiseta blanca, llegó el 2010, temporada que disputó 10 encuentros y marcó en dos oportunidades.



Pasaron seis años para que el delantero volviera a encontrarse con la Copa, pues en 2017 la volvió a disputar con Atlético Nacional, dejando un saldo de seis partidos y dos goles. Un año después, el futbolista también estuvo en 2018, campeonato en el que jugó en cinco encuentros y anotó tres tantos.



Finalmente, este año volvió a jugarla con Talleres de Córdoba, equipo con el que lleva dos encuentros y no ha podido anotar. La cuota que tiene por rehacer es demostrar ese buen juego que ha tenido y los goles que ha realizado, pero que no pudo tener en 2004 cuando ganó el torneo con Once Caldas.



El delantero completó 40 partidos en Copa Libertadores y un saldo de 10 goles. Ahora, tiene el objetivo de encaminar a la 'T' a la fase de grupos y superar a Palestino.