Los brasileños empezaron dominando en la Copa Libertadores 2019

Jugada la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, la tendencia la marcaron los equipo brasileños, los que comandan en cuatro de los ocho grupos del torneo continental.

Cuatro equipos brasileños dominaron la primera fecha de Copa, y como detalle curioso, estos conjuntos ganaron sus encuentros en condición de visitante.



Internacional de Porto Alegre del colombiano Santiago Tréllez, quien no vio acción, ganó en su visita a Palestino en Chile. Cabe recordar que el club chileno eliminó a Medellín y Talleres en la fase previa de la Copa. El equipo brasileño ganó 0-1 con gol al minuto 83 de Rafael Sobis.



Por su parte, Cruzeiro superó en un lindo duelo a Huracán en Argentina. El partido jugado en el estadio Tomás Adolfo Ducó terminó 0-1 a favor de los brasileños con gol de Rodriguinho Marinho al minuto 30. Andrés Felipe Roa fue titular en el encuentro.



Flamengo del colombiano Gustavo Cuéllar ganó en su visita a San José de Bolivia. 0-1 terminó el partido con gol de Gabriel Barbosa al minuto 60 del encuentro. Fernando Uribe no jugó por lesión Orlando Berrío no fue convocado.



En el encuentro entre Junior de Barranquilla y Palmeiras, el equipo brasileño superó 0-2 al equipo tiburón en un partido que deja mal parado a los dirigidos por Luis Fernando Suárez. Con goles de Gustavo Scarpa y Marcos Rocha, el conjunto de Luiz Felipe Scolari empezó con victoria de visitante.



Con estos resultados se marcó una tendencia de superioridad por parte de los brasileños en la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores.