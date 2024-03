Ojo: seis localidades de Bogotá no tendrán agua este jueves 7 de marzo

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, se encarga de brindar el servicio del agua a los habitantes de la capital colombiana, por lo que, también debe estar supervisando el estado de las tuberías y redes que se encargan de transportar el líquido vital.



En caso de tener que realizar un mantenimiento, la entidad debe realizar suspensiones temporales del servicio para garantizar la seguridad de los funcionarios encargados, así como de los usuarios. Cabe resaltar que, estos trabajos buscan minimizar mayores daños en los accesorios de suministro.



Para la jornada de este 7 de marzo, se tiene previsto que seis localidades presenten cortes temporales del líquido vital. Estos cortes pueden durar hasta por 24 horas, por lo que se recomienda a los usuarios tener en cuenta la información para evitar mayores afectaciones en sus actividades diarias.



Estos son los barrios y horarios que tendrán cortes de agua para este jueves 7 de marzo de 2024:



Localidad Chapinero

Juan XIII. De la Calle 68 a la Calle 63, entre la Carrera 1 a la Carrera 1A. Desde las 9:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a la instalación de medidores.



Localidad Kennedy

Class Roma, Villa Clemencia. De la Calle 52 Sur a la Calle 60 Sur, entre la Carrera 81I a la Carrera 86. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a cierres a terceros.



Localidad Rafael Uribe Uribe

Puerto Rico, Cerros de Oriente, Las Lomas. De la Calle 38A S a la Calle 44B S, entre la Carrera 9F a la Carrera 5A. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.



Localidad Ciudad Bolívar

Chuniza y El Virrey. De la Carrera 14 a la Carrera 3, entre la Calle 84 Sur a la Calle 93 Sur. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de accesorios



La Andrea, Santa Librada. De la Calle 84 Sur a la Calle 72 Sur, entre la Carrera 14 a la Carrera 13. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de accesorios.



Localidad Tunjuelito

Fátima, San Vicente Ferrer, Venecia. De la Transversal 44 a la Carrera 33, entre la Calle 52B a la Calle 47. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a instalación de accesorios.



Localidad Suba

Urbanización San Sebastián, Urbanización San Simón, Guaymaral Aeropuerto, Cojardín. De la Calle 241 a la Calle 222, entre la Autopista Norte a la Carrera 107. Desde las 2:00 p.m. hasta por 2 horas. Debido a verificación macromedidor.



Prado Veraniego Norte. De la Carrera 54 a la Carrera 58, entre la Calle 129 a la Calle 134. Desde las 10:00 a.m. hasta por 24 horas. Debido a empates redes acueducto.