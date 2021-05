Colombianos en el cierre: últimos cupos en Libertadores y Sudamericana

Este jueves se jugarán los últimos partidos de la fecha 6 de fase de grupos, tanto en Copa Libertadores como en Sudamericana, donde Colombia tendrá acción con La Equidad y algunos representantes que militan en equipos de Argentina, Ecuador y Brasil.



Mientras que unos solo quieren despedirse de la competencia con decoro, otros sí tienen mucho en juego.



Defensa y Justicia vs Independiente del Valle



A las 5:00 pm, el equipo argentino en el que juegan los colombianos Raúl Loaiza y Mauricio Duarte cerrará la fase de grupos frente al elenco ecuatoriano. Sin embargo llegan clasificados después de superar 4-3 a Palmeiras en la jornada anterior, consiguiendo así su primera clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores. Este jueves buscarán sellar su pase a la siguiente fase con mejores números.



LDU Quito vs Unión La Calera



A las 7:00 pm, el equipo de Cristian Martínez Borja jugará por el honor frente a Unión La Calera, en Copa Libertadores. Después del empate 2-2 con Flamengo en la jornada anterior, LDU Quito sepultó sus opciones de acceder como segundo en su grupo. Ahora solo aspiran a despedirse con un triunfo de esta competencia y concentrarse en los octavos de final de la Sudamericana, a la que accedieron como eliminados de la fase de grupos.



Panorama en Copa Sudamericana

​

Ceará, de Stiven Mendoza y Yony González, tiene en sus manos la posibilidad de avanzar a la fase de octavos de final de Sudamericana. Son primeros en su grupo, con 9 puntos, y este jueves cerrarán la fase de grupos frente a Wilstermann, último en la zona C. Ganando clasifican, pero en caso de complicarse, necesitan que del otro lado firmen un empate.



Por otro lado, La Equidad se despedirá frente al ya clasificado Gremio. En ese mismo grupo H, será el turno para Lanús, de Alexis Pérez, quien buscará una despedida con decoro frente a Aragua. Ambos partidos serán a las 7:30 pm.