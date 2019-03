Con Libertad para golear: 4-1 venció el equipo de Leonel a la Católica

Libertad, de Paraguay, arrancó la fase de grupos de la Copa Libertadores con una goleada 4-1 sobre la Universidad Católica, de Chile, y es líder provisional de la zona 8. El equipo que dirige Leonel Álvarez fue contundente en su casa.



La abultada victoria de este martes se inició con dos zarpazos rápidos del delantero Adrián Martínez en los primeros cuatro minutos del encuentro, que permitieron al gumarelo tener pronto una ventaja que le daba para manejar el encuentro con más confianza.



A los dos minutos, Martínez recogió un pase al interior del área de Rodrigo Rivero para quedarse solo ante Matías Dituro y definir con facilidad. Aún no se había recuperado la Universidad Católica del primer golpe cuando el delantero paraguayo aprovechó un rebote para volver a plantarse ante el arquero visitante y definir al segundo palo.



Libertad no se conformó con los dos goles de ventaja y continuó dominando el partido durante toda la primera parte, en la que su pareja de delanteros no cesó de buscar la portería rival. En el minuto 32, Antonio Bareiro tuvo la oportunidad de sumar el tercer gol tras una gran carrera, pero su disparo picado se marchó por el lado derecho.



Cuando mejor estaba jugando Libertad, Aryton Cougo cometió un innecesario penalti que permitió a la Universidad Católica recortar distancias. El lateral del gumarelo interceptó el balón con la mano en un centro lateral y Luciano Aued anotó desde los once metros.



Ya en la segunda parte, con la Universidad Católica volcada en ataque, Bareiro logró rematar de cabeza, libre de marca, un gran centro de Alaín Benítez para anotar el tercer tanto en el minuto 76. Ya en el descuento, Cougo se descolgó en ataque para poner la puntilla tras un buen contraataque y firmar el cuarto gol, con el que además en parte enmendó el error del penalti.