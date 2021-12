Leyenda de River confesó que el Once Caldas campeón ‘le salvó la vida’

En todo el continente se recuerda el título del Once Caldas en la Copa Libertadores 2004. El equipo para muchos desconocido que venció a potencias sudamericanas y terminó imponiéndose en la final frente al todopoderoso Boca Juniors de Bianchi.



Justamente sobre aquel duelo decisivo en el Palogrande de Manizales, una de las glorias de River Plate reconoció, a modo de broma, que el equipo de Manizales le “salvó la vida” y reveló cómo celebró aquel título. Fue un hincha más.



“(Boca) Me elimina a mí en la semifinal de Copa Libertadores. Si yo ganaba el domingo era campeón (en la Liga Argentina) y el miércoles lo miraba así de reojo diciendo ‘que pierdan, que pierdan’ con Once Caldas”, señaló Leonardo Astrada en el programa ‘Equipo F’ de ESPN.



“Sabés el sufrimiento que tenía por dentro si (Boca) llegaba a salir campeón. ¿Sabés qué? Me quería matar, nos habían eliminado a nosotros”, complementó.



Siendo cuestionado por su reacción ante el título del Blanco Blanco, reveló: “Y claro, cómo no voy a festejar... estaba en mi casa y saqué una botella de Champagne. Al otro día salí campeón del torneo local”.