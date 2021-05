Nacional acumuló su tercer fracaso: sin rebeldía y sin compromiso

Atlético Nacional terminó este miércoles un semestre de competencia para olvidar. Eliminado de la Copa Colombia a manos del Deportes Tolima en semifinales, de la Liga por parte de La Equidad en cuartos de final y en la Copa Libertadores por parte de Universidad Católica de Chile, quienes lograron avanzar a octavos de final tras una década de eliminaciones en la fase de grupos. El equipo hace rato perdió el rumbo, no se le nota trabajo y con tres fracasos en menos de cinco meses, el proyecto deportivo de Alexandre Guimarães está en arenas movedizas. A continuación, cinco razones de una nueva debacle del conjunto antioqueño.

Poca fluidez de juego: Son siete partidos consecutivos sin ganar y cuatro en los cuales no lograron marcar goles, el equipo sufría a la hora de competir, sumado a la falta de confianza y con niveles bajos de gran parte de la plantilla, quienes se comieron el cuento del 7-1 sobre Patriotas en la última fecha del campeonato y a partir de ahí, las inseguridades y la mala planificación derivaron en dos duras eliminaciones.



Flojo nivel de visitante: El equipo apenas pudo imponerse en cuatro juegos de 15 que disputaron por fuera del estadio Atanasio Girardot. Nacional no logró nivelar el juego avasallante que tenía en Medellín y cuando no era local, el equipo se llenaba de inseguridades e incapacidades ofensivas y defensivas.



Juego aéreo y pelota quieta: Dos dolores de cabeza en el sistema de juego del técnico Alexandre Guimarães, las faltas a favor eran pelotas que aprovechaba el rival para rearmarse o efectuar el contraataque, mientras que los tiros de esquina eran situaciones de peligro máximo en defensa y en ataque eran oportunidades desperdiciadas. Aunque el cuerpo técnico advirtió que no hubo mucho trabajo por la cantidad de encuentros, cuando Nacional tenía más distancia entre partidos, su volumen de juego era menor. En la fase de grupos, todos los equipos que ha enfrentado Nacional en esta fase de grupos le hicieron gol por esa vía: Nacional de Uruguay (Gonzalo Bergessio), Argentinos Juniors (Emanuel Herrera), Universidad Católica de Chile (Luciano Aued). Sumado a las malas salidas y dudas de Aldair Quintana, adicional a las pérdidas en las marcas que ocasionaron esos goles del rival.



Refuerzos que no aportaron: Jonatan Álvez no logró ser el goleador por el cual Barcelona de Guayaquil lo comenzó a extrañar a comienzos de este año, Danovis Banguero no logró ser ese lateral destacado que brilló en Deportes Tolima, Alex Castro, Jonathan Marulanda tampoco lograron adaptarse y su nivel fue muy bajo.



Nula autocrítica: El técnico Alexandre Guimarães por quizás proteger a su plantel, no era autocrítico y tampoco aceptaba los errores que cometía a lo largo de los partidos. Con recurrentes errores y ante la imposibilidad de ver las prácticas, el equipo estuvo en una burbuja que en este último juego explotó.



Un sexto tema podría ser la falta de confianza en varios jugadores a la hora de afrontar los partidos, no hubo ese liderazgo que en otras versiones de Atlético Nacional si los poseía y muchas veces sacaban resultados adelante con base a esa cohesión de grupo. Esperar a que salve el juego una individualidad no es suficiente. Ese compromiso no se vio en los últimos juegos y a la postre se dieron los flojos resultados.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8