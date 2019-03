La semana de los colombianos en la fase de grupos de Copa Libertadores

El inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores, trae una representación colombiana en equipos extranjeros bastante amplia. River Plate, Boca Juniors y San Lorenzo, son los equipos que más cafeteros tendrán en la presente edición del máximo torneo continental.

Martes 5 de marzo

Godoy Cruz vs Olimpia (5:00 p.m.): el equipo argentino recibe al club paraguayo en el estadio Malvinas. Olimpia tiene representación colombiana con Jorge Arias, quien no fue convocado al partido por molestias musculares. Por su parte Sergio Otalvaro hizo aprte de los viajeros.



San José vs Flamengo (5:00 p.m.): en el estadio Jesús Bermúdez, el equipo boliviano recibe la visita del equipo más popular de Brasil, Flamengo. Por su parte, César Mena hace parte San José y Gustavo Cuéllar será la cuota colombiana en los brasileños. Por su parte Orlando Berrío y Fernando Uribe no serán de la partida.



Melgar vs San Lorenzo (5:00 p.m.): Dahwling Leudo, jugador de los peruanos, disputó la fase previa de la Copa Libertadores y estará también en la fase de grupos. Por su parte, para este partido solo está convocado el colombiano Andrés Rentería para San Lorenzo. Juan Camilo Salazar y Gustavo Torres no fueron considerados y Raúl Loaiza está lesionado.



Libertad vs Universidad Católica (7:00 p.m.): en este partido habría presencia de tres colombianos, Alexander Mejía, Macenelly Torres para el club paraguayo y Duvier Riascos, quien recién llegó al equipo Chileno.



Jorge Wilstermann vs Boca Juniors (7:00 p.m.): el equipo argentino es de los clubes que más colombianos tendrá en Copa Libertadores. Frank Fabra fue inscrito pero no jugará, y por su parte Jorman Campuzano y Sebastián Villa si enfrentarán al conjunto boliviano.



Miércoles 6 de marzo

Palestino vs Internacional (5:00 p.m.): el equipo chileno, el cual viene de eliminar a Medellín y Talleres respectivamente, jugará contra un gigante brasileño, el que contará con el colombiano Santiago Tréllez. Palestino por su parte, tendrá al colombiano Juan Daniel Murillo.



Atlético Mineiro vs Cerro Porteño (5:00 p.m.)​: Yimmi Chará fue titular en la mayoría de encuentros de su equipo en la fase previa de Copa Libertadores, y disputará la fase de grupos. En el equipo paraguayo estará el colombiano Juan Camilo Saíz.



Alianza Lima vs River Plate (7:30 p.m.)​: el equipo peruano dirigido por Miguel Ángel Russo enfrentará al campeón de América. River Plate contará con sus dos figuras colombianas, Rafael Santos Borré y Juan Fernando Quintero. Cabe recordar que Jorge Carrascal fue inscrito en el torneo pero deberá esperar de acuerdo a las declaraciones de Marcelo Gallardo.



Zamora vs Nacional (7:30 p.m.): el equipo venezolano contará con la presencia del colombiano Julio César Mora en el partido que recibe la visita de Nacional de Uruguay en el estadio Ruta de La Plata.



Junior vs Palmeiras (7:30 p.m.): el equipo barranquillero inicia su participación en Copa Libertadores luego de quedar campeón en Colombia. Palmeiras tendrá al goleador Miguel Ángel Borja, quien será la carta de gol para el equipo Luis Felipe Scolari.



Rosario Central vs Gremio (7:30 p.m.): el equipo rosarino presentará a Oscar Cabezas y Duván Vergara en el primer partido contra el grande brasileño. Por su parte, Jarlan Barrera no fue convocado para el partido en Argentina.



Jueves 7 de marzo

Huracán vs Cruzeiro (5:00 p.m.): Andrés Felipe Roa, quien viene siendo titular en el globo, estará de arranque en el partido contra Cruzeiro. El equipo brasileño contará con la presencia de Luis Manuel Orejuela, quien llegó al club proveniente de Ajax de Holanda. Daniel Hernández también hace parte de Huracán, pero no viene siendo titular.



Liga de Quito vs Peñarol (7:00 p.m.): el goleador Cristian Martínez Borja es la carta de gol para el equipo ecuatoriano en la presente Copa Libertadores. Cabe recordar que Liga de Quito es el único equipo de Ecuador en ganar este torneo continental.



Deportivo Lara vs Emelec (7:00 p.m.): el equipo venezolano empezará su camino en casa contra el duro equipo ecuatoriano. Este equipo podrá contra con Helbert Soto, quien milita en este club.