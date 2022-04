Copa Libertadores y Sudamericana sin VAR en fase de grupos: ¿por qué?

La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, los dos torneos de clubes que se juegan en el continente, arrancan este martes su fase de grupos. Se vienen grandes partidos, con los mejores equipos suramericanos, pero los juegos no tendrán asistencia arbitral de video: la Conmebol decidió no poner VAR para esta fase de las dos competiciones en 2022.



¿Por qué no hay VAR en fase de grupos? La Conmebol entiende que el video arbitraje ha sido muy importante para el juego limpio, sin embargo se ahorrará un dinero y evitará inconvenientes logísticos.



El VAR es costoso y llevarlo a todos los países no es fácil. Así, Conmebol confirmó que no lo pondrá a disposición de los partidos de esta fase.



¿Cuándo vuelve el VAR a la Libertadores y a la Sudamericana?



A partir de los octavos de final habrá tecnología para asistir a los árbitros. Desde ahí hasta la final siempre se contará con la herramienta tecnológica.