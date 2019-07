Conmebol y el recuerdo de una hazaña colombiana en Copa Libertadores

Se cumplen 15 años de la monumental victoria del Once Caldas sobre Boca Juniors que le dio el título de la Copa Libertadores. Por este motivo, la Conmebol recordó esta hazaña con un emotivo video en el que recuerda la tanda de penaltis en el estadio Palogrande.

🔙🇨🇴 ¡Un día como hoy hace 1️⃣5️⃣ años, @oncecaldas conquistó la #Libertadores 2️⃣0️⃣0️⃣4️⃣!



⚽️ En Manizales, venció 2-0 a @BocaJrsOficial por penales y levantó la segunda Copa para el fútbol colombiano y la primera de su historia. pic.twitter.com/tdTtsHGKAx — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) 1 de julio de 2019

Once Caldas cumple 15 años de su más grande logro en su historia, el 1 de julio del 2004 se coronó campeón de la Copa Libertadores frente al poderoso Boca Juniors dirigido por Carlos Bianchi.



El conjunto de Manizales superó por penales al Barcelona de Guayaquil en los octavos de final, luego venció al Santos de Brasil por 2-1, de igual forma lo hizo frente al Sao Paulo y en la final frente a Boca Juniors venció al club argentino desde los penaltis.



Este título es una de las más grandes hazañas del fútbol colombiano en el ámbito internacional. Once Caldas se convertía en el segundo equipo del país en conseguir el campeonato de clubes más importante del continente.



De la mano del profesor Luis Fernando Montoya, la seguridad de Juan Carlos Henao en el arco, la juventud de Elkin Soto y la experiencia Arnulfo Valentierra el Once Caldas llegó a la cima del continente.