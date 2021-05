Las increíbles opciones que falló Junior: eliminado de Libertadores

Increíble: Junior tuvo todo para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores, pero no pudo con Santa Fe y apenas igualó 0-0 en la última jornada del grupo D. Un gol lo metía en la fiesta de los 1 mejores de Suramérica, pero ese ansiado tanto jamás llegó.



Tres palos, balones que sacaron en la raya de gol, definiciones desviadas…lo de Junior es de no creer. La Copa Sudamericana será el consuelo del tiburón, que no pudo cazar a su presa esta vez.