Junior: no se armó para defenderse y pagó caro en la Copa Libertadores

Atlético Junior inició la Copa Libertadores con la ilusión de hacer un histórico papel y llegar lo más lejos posibles, pero sus dos primeros partidos en el grupo A han sido un infierno. Este miércoles, en Quito, perdió 3-0 con Independiente del Valle de Ecuador y dejó comprometidas sus opciones para avanzar a octavos de final.



Julio Comesaña quiso aprender de la derrota con Flamengo de Brasil, en el Metropolitano, y se mentalizó que en la Copa no es el que juega más bonito, sino el más inteligente. Por eso apostó a que sus muchachos se defendieran y así tratar de rescatar puntos de visitante. Pero el tiburón no está armado para defenderse: él ataca a su presa.



Fue un equipo frío, que no tiene alma y que no mostró una pizca de jerarquía. Y como la idea era sacar el cero en su arco, pues se olvidó de acechar al rival y ‘clavarle el diente’. No atacó, tuvo miedo o estuvo falto de ideas. Comesaña se dio el lujo de dejar a Teófilo Gutiérrez en el banco, pero fue el ídolo juniorista el que, en el segundo tiempo y con el marcador en contra, tuvo la mejor opción de gol, tal vez la única.



El mejor equipo colombiano en la Copa, en cuestiones de inversión y refuerzos, estuvo perdido en Ecuador. No mostró cartel para esta Libertadores. Está lejos de su mejor rendimiento y el calendario apremia.