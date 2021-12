¡Saldo en rojo! Junior sigue en deuda en los torneos internacionales

Junior de Barranquilla ha sido uno de los equipos que en los últimos años ha consolidado nóminas poderosas, con refuerzos de categoría. Además, pensando en presentaciones internacionales, donde ha querido sumarle un trofeo a su palmarés, pero en su vitrina todavía no brilla ni la Libertadores ni la Sudamericana.



Muchos nombres han pasado por el equipo tiburón pero muy pocos han dejado huella o por lo menos, pocos han dejado trofeos en las estanterías del club barranquillero. Hay una deuda para las directivas, que invierten pero no logran los objetivos.



No se puede negar que las últimas nóminas del cuadro tiburón se han construido no solo para ganar en Colombia sino también para pelear en los torneos internacionales, donde estuvo muy cerca en el 2018, logrando llegar a la final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, se quedó sin nada.



Desde el 2017 hasta el 2021, el cuadro rojiblanco ha puesto su nombre en la Copa Libertadores, pero no ha podido tener una buena presentación. En el 2018, el equipo colombiano logró acceder a la Copa Sudamericana luego de salir en la primera ronda de la Libertadores, siendo esta su mejor presentación internacional. Logró llegar a la final y se enfrentó a Paranaense, que se coronó campeón luego de superar al cuadro barranquillero en la tanda de penaltis.



Ahora en el 2022, Junior se refuerza para conseguir uno de los objetivos que se le ha escapado en los últimos años: una copa internacional. Con Miguel Borja, Fernando Uribe y Daniel Giraldo, el equipo tiburón quiere hacer historia, poniendo en sus vitrinas una de las copas que pelean los grandes y de esas que tienen en Colombia los clubes Nacional, Once Caldas y Santa Fe.