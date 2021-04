‘¿Autocrítica? Ninguna... Analicemos mejor las cosas’: Amaranto Perea

En toda Barranquilla hay preocupación por el rendimiento del Junior, pero Luis Amaranto Perea da un parte de calma. Así quedó demostrado en la rueda de prensa posterior al pálido empate de su equipo contra Santa Fe en Copa Libertadores 2021.



El entrenador manifestó que no se planteó “bien” el partido, explicó la razón de los cambios que hizo a lo largo del partido e hizo un llamado que se analice “mejor” lo que ocurre dentro del terreno...

Errores del Junior - “¿Autocrítica? Niguna. Planteamos bien el partido, esperando soportar bien en la mitad de la cancha. Lo que pasa es que no generamos opciones de gol... Si ganas entonces el planteamienti es bueno, si pierdes pues nada. Analicemos mejor las cosas. A partir del resultado sacar conclusiones es lo más fácil del mundo”.



Cambios - “Pusimos un delantero más para abrir la cancha y mandar centros. Pero si no mandas centros es inútil... Es un partido en el inquietamos de parte y parte a los porteros”.



Presión alta en Barranquilla - “No hay un partido en donde siempre se pueda hacer presión alta o pueda meterte atrás. Dependemos del acierto de los jugadores. Yo creo que hay más cosas de que hablar que solo de la presión alta, si nosotros con la pelota estamos imprecisos, como en el primer tiempo, va a ser complicado superar al rival. En el segundo tiempo hemos estado más tranquilos, con el balón, haciendo daño, pero este equipo debe finalizar más de media distancia. Lo hicimos una vez y fue gol. No sé porque nos cuesta tanto”.