A Junior le faltó el gol y afuera de Libertadores: 0-0 con Santa Fe

Atlético Junior quedó eliminado de la Copa Libertadores a causa de su falta de gol en el empate 0-0 con Santa Fe, este martes en Ambato (Ecuador). El equipo de Barranquilla contó con las mejores opciones, pero no pudo vencer el arco cardenal. Estuvo a un gol de clasificar a octavos, pero fue incapaz; para colmo, River Plate perdió 1-2 con Fluminense, pero el gol del descuento le sirvió para ponerle aún más difíciles las cosas al equipo colombiano.



Llegó en repetidas ocasiones Junior con opciones claras para ganar, pero no definió. ¿Merecía clasificar a la siguiente ronda de Libertadores? Pues si no le ganó al colero del grupo, no. Lo de Junior no fue un partido lúcido, porque, más allá de llegar y llegar, de estrellar tres balones en los palos, no fue el dueño del juego.



