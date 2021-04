'Creemos que los de acá son unos fenómenos': dardo de Comesaña en FPC

En charla con El Alargue de Caracol Radio, Julio Comesaña se refirió a la actualidad de los equipos colombianos en torneos internacionales, que no la pasaron bien en el arranque, y quedaron en deuda tanto en Libertadores como Sudamericana. Solo Atlético Nacional ganó y salvó la patria.



El exentrenador de Junior criticó las expectativas con las que se afrontan dichas competencias y aseguró que muchos subestiman a los rivales.

"Quiero ser respetuoso en esto, porque yo cometo los mismos pecados muchas veces. Nosotros nos generamos unas expectativas que realmente no existen. Tenemos la costumbre que a cualquier equipo que juega un partidito bien, sin mirar contra quién lo juega, se le dice que son unos fenómenos, que el entrenador es el mejor del mundo (...) Generamos unas expectativas que no están relacionadas con la realidad", destacó.



Comesaña habló específicamente del América de Cali, que cayó (0-2) frente a Cerro Porteño. "Si usted mira el plantel, la zona izquierda del sector defensivo tiene un muchacho de 20 años, un zaguero que juega de lateral. Es una zona delicada. Graterol es un arquero joven, tampoco tiene una experiencia tremenda. De atacantes tiene dos jugadores de 20 y 21, que son Moreno y Sánchez. Lo maduro es el medio campo. Cuando queremos ir a nivel internacional, o creemos que los de acá son unos fenómenos o subestimamos a los de afuera".



Y agregó: "Yo escuché a jugadores de varios equipos decir que la Copa Libertadores es diferente y que se juega de otra manera. Entonces, en Colombia ¿no se está jugando al fútbol?, a qué se juega, en qué es diferente el fútbol".



El entrenador uruguayo valoró la importancia de mantener procesos, para poder consolidar los equipos. Criticó el fútbol colombiano asegurando que tienen la costumbre de sacar técnicos cada dos meses. "Encima de todo, cada dos meses queremos echar a los entrenadores. Hay que ver cómo afectan estos cambios".



Finalmente, Comesaña se refirió a los calificativos para ciertos futbolistas, para los que incluso piden llamado a Selección Colombia. Su ejemplo fue el cartagenero del River Plate. "Nos tocó ver con (Jorge) Carrascal que con bombos y platillos le dieron la '10' de River. Hasta ahí llegó Carrascal, pobrecito. Con todo respeto lo digo, me da dolor. Se creen más de lo que son, entonces tenemos que mirar esas cosas y exigir. No podemos decirle a cualquiera que es un crack".